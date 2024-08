Shiba wechselt vom FCS zu Taranto

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol gibt bekannt, dass Cristian Shiba den FC Südtirol vorübergehend verlässt und auf Leihbasis – bis zum 30. Juni 2025 – zu Taranto wechselt.

Cristian Shiba, geboren am 31. Jänner 2001 in San Benedetto del Tronto, unterzeichnete im vergangenen Sommer einen Dreijahresvertrag beim FC Südtirol. Nach einer halben Spielzeit mit den Weißroten wechselte er im Winter auf Leihbasis zu Recanatese in die Serie C.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Cristian Shiba für die gemeinsame Zeit und wünscht ihm viel Erfolg für sein neues Abenteuer.