Shiffrin wagt sich wieder auf die Piste

Von: apa

Mikaela Shiffrin hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum Comeback gemacht. Die US-Ausnahme-Skifahrerin postete am Mittwoch (Ortszeit) ein Video, das sie bei ihrem ersten Skitag seit der Verletzung auf einer eher flachen Publikumspiste zeigen soll. “Der Test auf Schnee war erfolgreich. Wir haben drei Fahrten gemacht – nichts Verrücktes aber es hat eine Menge Spaß gemacht”, meinte Shiffrin.

Was das für den Rückkehrtermin in den Weltcup bedeutet, ist noch nicht sicher. Die WM als Saisonhighlight des Winters in Saalbach-Hinterglemm beginnt Anfang Februar. Die Technik-Rennen finden am 13. Februar (Riesentorlauf) und 15. Februar (Slalom) statt. Shiffrin hat bereits 14 WM-Medaillen gewonnen, darunter sieben Mal Gold.

Shiffrin war Ende November in Killington (USA) auf dem Weg zu ihrem 100. Weltcupsieg gestürzt und hatte dabei eine heftige Stichwunde im Bauch erlitten. Da die Genesung zunächst nicht wie erhofft verlaufen war, hatte die 29-Jährige Mitte Dezember operiert werden müssen. Dabei seien Flüssigkeit entfernt und ein Muskelriss in der Nähe des Beckens behandelt worden, berichtete Shiffrin. Sie hatte wenig zuversichtlich gewirkt, noch in dieser Saison in den Weltcup zurückkehren zu können. Shiffrin steht aktuell bei 99 Weltcup-Siegen.