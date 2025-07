Showtime für den Seiser Alm Halbmarathon

Von: Ivd

Seis – Der Seiser Alm Halbmarathon ist ein Teilnehmermagnet wie aus dem Bilderbuch. Die 900 verfügbaren Startplätze sind bereits seit Monaten ausverkauft. Die glücklichen Läufer, die eine Startnummer ergattern konnten, stehen nun bereit: An diesem Sonntag um 9.00 Uhr fällt der Startschuss für eine der beliebtesten Laufveranstaltungen Südtirols fällt zum zwölften Mal.

Für die elfte Ausgabe im Vorjahr waren noch 700 Startplätze verfügbar und die waren in Windeseile ausverkauft, weshalb sich die Veranstalter um OK-Chef Helmut Mitterstieler, Präsident von Seiser Alm Marketing, entschlossen haben, das Teilnehmerfeld um 200 Stück zu erhöhen. Doch auch das konnte dem Ansturm auf den Seiser Alm Halbmarathon nicht standhalten: Seit 17. April sind alle Startplätze vergeben. Verwunderlich ist das freilich nicht. Beim prestigeträchtigen Lauf auf Europas größter Hochalm wird man mit dem Gesamtpaket verwöhnt – herausragende Organisation treffen auf eines der schönsten Panoramas der Alpen. Außerdem punktet der Seiser Alm Halbmarathon seit jeher mit einem bunt-gemischten, internationalen Teilnehmerfeld und zahlreichen Topathleten.

Die kommen auch heuer in erster Linie wieder aus Südtirol. Der Seiser Alm Halbmarathon gehört nämlich der Südtiroler Top7-Laufserie an und damit wird am Sonntag auch um wichtige Punkte für die Gesamtwertung gefightet. Besonders gespannt sind die vielen Zuschauer auf Greta Haselrieder und Markus Ploner. Die beiden Südtiroler – sie kommt aus Bruneck, er aus Sterzing – sind nämlich die Vorjahressieger. Haselrieder ist beim Seiser Alm Halbmarathon ohnehin eine Wucht: auch 2022 gewann die Pustererin, 2023 wurde sie hinter Benedetta Coliva Zweite.

Internationales Aufgebot mit jeder Menge Favoritengesichtern

Aber auch andere Südtiroler schlüpfen in die Favoritenrolle: Die Vinschgerin Selina Christandl, der Grödner Samuel Demetz, Benjamin Eisendle aus Ratschings, die Freienfelder Martin Griesser und Severine Petersen, der Bozner Khalid Jbari, die Pusterer Alex Puppatti und Stefan Unterhuber, die Lananerin Irene Senfter und Frowin Stecher gehören hierzulande zu den besten Ausdauersportlern und werden beim Kampf um den Sieg mitreden wollen. Aber auch von den zahlreichen Teilnehmern jenseits der Südtiroler Landesgrenzen darf man sich etwas erwarten: Schließlich sind beim Seiser Alm Halbmarathon Sportler aus bis zu 40 verschiedenen Nationen dabei. Eine ganz spannende Personalie dürfte Arianna Lutteri aus Verona sein: Sie hat in diesem Jahr schon den Marathon-Italienmeistertitel in der Kategorie SM35 gewonnen und gehört allein deshalb zu den Top-Anwärterinnen auf den Tagessieg.

Auf der Seiser Alm ist damit alles angerichtet für ein Lauf-Fest, das in Südtirol seinesgleichen sucht. Der Start ist auf 9.00 Uhr fixiert. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit der Seiser Alm Bahn kostenlos in Richtung Start-/Zielbereich nach Compatsch zu kommen, auch die Rückfahrt zur Talstation in Seis am Schlern ist inbegriffen. Zuschauer und Interessierte können die Bahn zum Spezialpreis von 15 Euro nutzen (Berg- und Talfahrt).

In Compatsch stehen zudem Parkplätze zur Verfügung, für die man allerdings knapp 30 Euro bezahlen muss, weshalb eine Anreise mit der Seilbahn empfohlen wird. Im Start-/Zielbereich wird außerdem wieder ein Depot sein, wo man Taschen und Rucksäcke verstauen kann. Die Startnummern, sowie der Chip für die Zeitmessung und das Startpaket werden am Samstag von 9.00 bis 19.00 Uhr im Parkhaus bei der Seiser Alm Bahn in Seis am Schlern oder am Sonntag im Rennbüro direkt beim Start-/Zielbereich ausgeteilt. Auf der Strecke werden die Läufer übrigens bestens versorgt, circa alle fünf Kilometer sind Verpflegungsstellen vorgesehen, damit einer Topleistung beim Seiser Alm Halbmarathon Nichts im Wege stehen kann.