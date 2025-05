Sicherer Djokovic-Auftaktsieg in Paris – Medwedew out

Von: APA/Reuters/dpa

Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic hat am Dienstag bei den Tennis-French-Open in Paris den ersten von sieben Schritten zu dem von ihm angestrebten 25. Major-Triumph gemacht. Nicht als Titelfavorit angetreten, besiegte der Serbe in der ersten Runde den US-Amerikaner Mackenzie McDonald locker 6:3,6:3,6:3. Dabei trotzte der 38-Jährige nicht nur dem Gegner, sondern zudem Wind und leichtem Regen. Auch etliche andere Favoriten kamen in Roland Garros weiter, aber nicht alle.

So war für die Top-16-Leute Daniil Medwedew und Grigor Dimitrow Endstation. Der Russe Medwedew, ehemaliger Weltranglisten-Erster, verlor als Nummer elf des Turniers gegen den Briten Cameron Norrie 5:7,3:6,6:4,6:1,5:7. Für Medwedew kam zum schon sechsten Mal in der ersten Paris-Runde das Out, gegen Norrie verlor er erstmals. Der auf Position 16 eingestufte Bulgare Dimitrow musste im Duell mit dem US-Amerikaner Ethan Quinn bei einer 2:1-Satzführung nach Behandlungen am Oberschenkel aufgeben.

Zverev ohne Probleme weiter

Einen Start nach Maß verzeichnete Alexander Zverev, der Deutsche schaltete den US-Amerikaner Learner Tien mit 6:3,6:3,6:4 aus. Auch der Australier Alex de Minaur gegen den Serben Laslo Djere blieb ohne Satzverlust, gewann 6:3,6:4,7:6(6). Bei den Frauen gaben sich die auf den Positionen zwei und drei eingestuften US-Asse keine Blöße. Coco Gauff gab der Australierin Olivia Gadecki mit 6:2,6:2 das Nachsehen, Jessica Pegula der Rumänin Anca Todoni mit 6:2,6:4. Die sechstgereihte Russin Mirra Andejewa hatte gegen die Spanierin Cirstina Bucsa ebenso keine Probleme.

Djokovic kam mit der Erinnerung seines im vergangenen August errungenen Olympia-Sieges nach Paris, was es für den vorwöchigen Genf-Titelträger leichter macht. “Ich fühle mich hier gut und noch besser, da die Olympischen Spiele für mich wieder aufleben. Es war von mir über alle drei Sätze ein solides Match.” Er wisse, dass er besser spielen könne. Die Aussicht auf einen weiteren Grand-Slam-Titel motiviere ihn jedenfalls am meisten. “Ich habe die Chance, wieder Geschichte zu schreiben.” In Pariser Auftaktrunden hat der “Djoker” bei 21 Antritten jedenfalls weiter eine weiße Weste.

Rekord für Asarenka, Erler im Doppel siegreich

Eine spezielle Bestleistung fixierte Viktoria Asarenka mit einem 6:0,6:0 gegen die Belgierin Yanina Wickmayer. Die 35-jährige Belarussin ist damit nämlich die älteste Spielerin seit Einführung des Profi-Tennis mit einem Grand-Slam-Matcherfolg ohne Spielverlust.

Im Doppel meisterte Alexander Erler mit dem Deutschen Constantin Frantzen die Auftakthürde Luciano Darderi/Diego Hidalgo (ITA/ECU) mit einem 2:6,6:3,7:6(10:5)-Erfolg.