Sieben neue Rekorde beim Leichtathletikmeeting Stadt Bozen Südtirol

Bozen – Beim fünften Leichtathletikmeeting Stadt Bozen Südtirol, welches heuer erstmals die erste Etappe des Speed King & Queen Trentino Südtirol war, wurden am Samstag gleich sieben neue Rekorde aufgestellt: Giulia Fongaro (100m), Elena Marini (100m Hürden), Pamela Croce (Hochsprung) und Adele Toniutto (Speerwurf) glänzten bei den Damen, Lorenzo Ianes (100m), Giacomo Zampese (110m Hürden) und Destiny Nkeonye (Weitsprung) bei den Herren.

Bei der vom ASD Läufer Club Bozen Raiffeisen und Athletic Club 96 Alperia organisierten Meeting brillierte besonders die 24-jährige Pamela Croce (U.S. Quercia). Sie wurde im Hochsprung zur Protagonistin, indem sie den alten Meetingrekord um neun Zentimeter verbesserte und die Latte auf 1,79 Meter Höhe überquerte. Auch die Speerwerferin Adele Toniutto (A.S.D. Team Treviso) zeigte eine überragende Vorstellung, gewann bei den Damen und stellte mit einer Weite von 50,42 Metern einen neuen Bestwert auf. Die zwei weiteren Rekorde gab es bei den Läuferinnen zu sehen.

Im 100-Meter-Finale gewann Giulia Fongaro von Atletica Vicentina mit der überlegenen Bestzeit von 11.65 Sekunden, womit sie ungefähr eine halbe Sekunde schneller war als ihre ersten Verfolgerinnen Nancy Demattè und Arianna Bacelle. Im Finale der 100 Meter Hürden setzte sich Elena Marini ebenso eindeutig vor ihren Konkurrentinnen durch und verbesserte den Meetingrekord auf 13.70 Sekunden. Aus Südtiroler Sicht konnten sich zwei Athletinnen einen Tagessieg holen: Petra Nardelli gewann auf den 400 Metern, Lara Vorhauser wurde im 800-Meter-Rennen Erste. Anita Nalesso (Trevisatletica) und Carol Zangobbo (Assindustria Sport) setzten sich hingegen beim Kugelstoßen und beim Weitsprung durch.

Drei Rekorde bei den Herren

Bei den Männern stachen besonders drei Leichtathleten hervor, von denen zwei sogar von einem der organisierenden Vereine, dem Athletic Club 96 Alperia, sind: Dem Weitsprung setzte Destiny Nkeonye seinen Stempel auf, indem er mit der sagenhaften Weite von 7,44 Metern auch einen neuen Meetingrekord aufstellte. Und auch der Trentiner Lorenzo Ianes überragte auf den 100 Metern, als er die Uhr nach zehn Sekunden und 36 Hundertstel stoppte. Den dritten Meetingrekord gab es auf den 110 Meter Hürden zu sehen, wo Giacomo Zampese vom Verein ASD Atletica Biotekna nach nur 15.07 Sekunden die Ziellinie überschritt und den vorherigen Rekord um 38 Hundertstel verbesserte.

In den anderen Wettkämpfen der allgemeinen Klasse der Herren setzten sich Mattia Pivetta (400 Meter), Filippo Bisetto (88 Meter), Mattia Meneghini (Hochsprung), Hubert Göller (Speerwurf) und Giacomo Bona (Kugelstoßen) durch. Vor allem die Ergebnisse der 100-Meter-Rennen und Hürdenläufe sollten in Erinnerung behalten werden, schließlich zählen sie auch für die Gesamtwertung des Speed King & Queen Trentino Südtirol.

Veranstalter und Athleten sind zufrieden

Nach der ersten Etappe in Bozen geht der Speed King & Queen Trentino Südtirol am 17. Juni mit dem ersten Meeting Pergine weiter, ehe er am 1. Juli beim Queenatletica Arco Games 2.0 in Arco sein Ende findet. Beim von den zwei Bozner Vereinen organisierten Event nahmen zahlreiche Athleten aus der Region und darüber hinaus teil. Neben den Wettkämpfen in der Kategorie der allgemeinen Klasse wurden auch drei Wettkämpfe für die Athleten der Kategorie „Cadetti“ veranstaltet.

Am Ende des Events können die Veranstalter ein positives Fazit ziehen. „Diese Ausgabe unseres Meetings, die erste Etappe des Speed King & Queen Trentino Südtirol, ist sehr gut verlaufen. Es waren viele Teilnehmer hier und es wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. Wir bedanken uns bei unseren Partnern und Sponsoren für ihre wertvolle Hilfe. Für die nächste Ausgabe wäre es schön, wenn wir sie noch ein bisschen erweitern könnten, vielleicht auf die Euregio-Region“, kommentierten die Veranstalter am Ende des Tages.

Podien der allgemeinen Klasse beim 5. Leichtathletikmeeting Stadt Bozen Südtirol:

Allgemeine Klasse Damen

100 m

1. Giulia Fongaro (Atl. Vicentina) 11.65

2. Nancy Demattè (U.S. Quercia) 12.12

3. Arianna Bacelle (Assindustria Sport) 12.18

100 m Hürden

1. Elena Marini (A.S. D. Team Treviso) 13.70

2. Azzurra Ballin (Assindustria Sport) 14.14

3. Martina Agostini (Assindustria Sport) 14.15

400 m

1. Petra Nardelli (A.S.D. Südtirol Team Club) 54.00

2. Giulia Torresani (Atl. Valli di Non e Sole) 57.42

2. Alessia Peduzzi (A.S.D. Atletica Sanremo) 57.55

800 m

1. Lara Vorhauser (ASV Sterzing Volksbank) 2:17.30

2. Emma Ghirardello Pichler (SC Meran) 2:17.80

3. Vanessa Russo (Atl. Running Merano) 2:18.17

Weitsprung

1. Carol Zangobbo (Assindustria Sport) 5,94 m

2.Martina Tomasi (Atletica Trento) 5,58 m

3.Stella Agostini (Assindustria Sport) 5,51 m

Hochsprung

1. Pamela Croce (U.S. Quercia) 1,79 m

2. Linda Maria Pircher (ASV Lana Raika) 1,67 m

3. Laura Hofer (ASV Lana Raika) 1,64 m

Kugelstoßen

1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 13,36 m

2.Isabella Tarraran (Associazione Atletica N.E.VI) 9,45 m

3. Nadia Prato (S.G. Eisacktal Raiffeisen ASV) 9,40 m

Speerwurf

1. Adele Toniutto (A.S.D. Team Treviso) 50,42 m

2. Annie Capitanio (Atl. Vicentina) 38,86 m

3. Alessia Goffi (Atletica Gherdeina Raiffeisen) 37,62 m

Allgemeine Klasse Herren

100 m

1. Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Alperia) 10.36

2. Davide Guidolin (Atl. Vicentina) 10.57

3.Davide Giambellini (ASD Atletica Ovest Vicentino) 10.60

110 m Hürden

1. Giacomo Zampese (ASD Atletica Biotekna) 15.07

2. Alessandro Gobbi (U.S. Quercia) 15.86

3. Paolo Soccal (Athletic Club Firex Belluno) 16.15

400 m

1. Mattia Pivetta (C.S.S. Leonardo Da Vinci) 50.37

2.Andrea De Jorio (Lagarina Crus Team) 50.70

3.Hannes Unterholzner (ASV Lana Raika) 53.17

800 m

1. Filippo Bisetto (Trevisatletica) 1:56.67

2.Alexander Mayr (SSV Bruneck ASV) 2:03.72

3.Valentino Luca Melle (A.S.D. Südtirol Team Club) 2:07.20

Weitsprung

1. Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Alperia) 7,44 m

2. Nicola Paletti (Lagarina Crus Team) 7,23 m

3. Andrea Furlan Pavesi (U.S. Quercia) 6,98 m

Hochsprung

1. Mattia Meneghini (C.S.S. Leonardo da Vinci) 2,00 m

2. Furio Xul Robinson (C.S.S. Leonardo da Vinci) 1,85 m

3. Alberto Basso (Trevisatletica) 1,80 m

Kugelstoßen

1. Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Alperia) 7,44 m

2. Nicola Paletti (Lagarina Crus Team) 7,23 m

3. Andrea Furlan Pavesi (U.S. Quercia) 6,98 m

Speerwurf

1. Hubert Göller (Athletic Club 96 Alperia) 61,16 m

2. Marco Bernardi (Atl. Vicentina) 57,02 m

3. Jakob Göller (Amateursportverein Passeier) 49,90 m

Alle Ergebnisse vom 5. Leichtathletikmeeting Stadt Bozen Südtirol: https://www.fidal.it/risultati/2023/REG31597/Index.htm

Alle aktuellen Meetingrekorde:

110 Meter Hürden Herren: 15.07 (Giacomo Zampese, 2023)

100 Meter Hürden Damen: 13.70 (Elena Marini, 2023)

100 Meter Herren: 10.36 (Lorenzo Ianes, 2023)

100 Meter Damen: 11.65 (Giulia Fongaro, 2023)

200 Meter Herren: 21.41

200 Meter Damen: 24.22

400 Meter Herren: 47.53

400 Meter Damen: 53.19 (Petra Nardelli)

800 Meter Herren: 1:49.15

800 Meter Damen: 2:15.22 (Alice Cortese)

1500 Meter Herren: 3:55.50

1500 Meter Damen: 4:39.70

Hochsprung Herren: 2,16 Meter (Stefano Ramus)

Hochsprung Damen: 1,79 Meter (Pamela Croce, 2023)

Weitsprung Herren: 7,44 Meter (Destiny Nkeonye, 2023)

Weitsprung Damen: 5,96 Meter (Martina Tomasi)

Speerwurf Herren: 71,47 Meter (Norbert Bonvecchio)

Speerwurf Damen: 50,42 Meter (Adele Toniutto, 2023)