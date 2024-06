Siebte Auflage des Dolomites Bike Day in den Startlöchern

Passstraßen am 22. Juni für den motorisierten Verkehr gesperrt

Von: mk

Hochabtei – Nach dem Sellaronda Bike Day, welcher letzten Samstag auf den Dolomiten-Pässen um die Sella-Gruppe stattgefunden hat, steht am Samstag, den 22. Juni die siebte Auflage des Dolomites Bike Day auf dem Programm. An diesem Tag werden die Straßen der Dolomitenpässe Campolongo, Falzarego und Valparola für den motorisierten Verkehr gesperrt und für die Radfahrer reserviert.

Die Strecke vollzieht eine große Runde von Hochabtei Richtung Campolongo Pass nach Arabba und Buchenstein, um dann weiter zum Falzarego Pass und dem Valparola Pass zu verlaufen, bevor man die Orte St. Kassian, Stern und Corvara erreicht und sich der Kreis dann schließt.

Die Strecke hat eine Länge von 51 Kilometern, 1.370 Höhenmeter werden überwunden. Von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr sind die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt: Genauer werden die Straßen SS244 (Stern – Corvara- Campolongo Pass – Arabba) sowie die SP37 (Valparola Pass – St. Kassian – Stern) in Südtirol und die Straßen SR48 und SP24 (Arabba -Buchenstein – Falzarego Pass – Valparola Pass) in der Provinz Belluno von 8.30 bis 14.30 Uhr gesperrt.

Es wird empfohlen, den Kurs gegen den Uhrzeigersinn zu befahren und man kann mit jedem Fahrradtyp an der Veranstaltung teilnehmen. Trotz der Straßensperrung für den motorisierten Verkehr, empfehlen die Organisatoren, sich an die Regeln der Verkehrsordnung zu halten, um die Veranstaltungen in vollkommener Sicherheit zu genießen. Die Veranstaltung findet ohne Wettkampf statt und sieht keine Anmeldungen vor.

In den kommenden Wochen steht noch eine weitere Radveranstaltung auf dem Kalender: Am 7. Juli wird die bekannte Maratona dles Dolomites – Enel stattfinden. Die 37. Auflage des Radrennens ist dieses Jahr dem Thema „Mutatio“ – Metamorphose gewidmet und auch heuer werden wieder 8.000 Radbegeisterte aus der ganzen Welt teilnehmen.

Höhepunkt der Strecke sind wieder die Dolomitenpässe Campolongo, Sella, Pordoi, Grödnerjoch, Giau, Falzarego und Valparola. Wie gewohnt können die Teilnehmer zwischen drei Strecken wählen, die allesamt für den Straßenverkehr gesperrt sind: Die eigentliche Marathon-Strecke mit einer Länge von 138 Kilometern und einem Höhenunterschied von 4230 Metern, die mittlere Strecke mit einer Länge von 106 Kilometern und einem Höhenunterschied von 3130 Metern und die Sellaronda-Strecke mit einer Länge von 55 Kilometern und einem Höhenunterschied von 1780 Metern. Radbegeisterte und Interessierte haben auch die Möglichkeit die Radveranstaltung im Fernsehen auf Rai2 von 6.15 bis 12.00 Uhr live zu verfolgen.

Infos:

www.dolomitesbikeday.it

www.maratona.it