Siebter Sieg in Folge für die Foxes

Bozen – Letzte Begegnung vor der internationalen Pause zwischen den Graz99ers und dem HCB Südtirol Alperia im Merkur Eisstadion. Die Weißroten setzten ihre Siegesserie auch in Graz mit einem 2:0 Erfolg fort, allerdings war es ein hartes Stück Arbeit gegen einen aufsässigen und nie aufgebenden Gegner. Ein Treffer in Unterzahl von Kapitän Frank ebnete den Weißroten den Sieg, der erst in der Schlussminute durch ein Empty Net Goal von Gazley endgültig besiegelt wurde.

Das Match. Alle Mann an Bord meldete Coach Glen Hanlon, Svedberg kehrte nach überstandener Grippe ins Tor zurück, dafür musste Lessio als überzähliger Ausländer wieder auf der Tribüne Platz nehmen.

Die Hausherren profitierten in den ersten Minuten von der Behäbigkeit der Bozner Defensive und erspielten sich durch Wemmenborn, Salinitri und Antonitsch einige gute Chancen auf die Führung, zwischendurch beschäftigte Mantenuto den Grazer Torhüter aus spitzem Winkel. Die Gäste kamen nur langsam in die Schwünge: Miceli traf das Außennetz, Halmo, Gazley und McClure vergaben einen 3:1 Konter, während Gazley mit einem Rückhandschuss aus dem Slot an Volden scheiterte. Auch das erste Powerplay zugunsten der Foxes brachte keine Änderung am Ergebnis. Die beste Gelegenheit für die 99ers hatte Matson in der Schlussminute, die Stange rettete die Talferstädter vor einem frühen Rückstand.

Aggressiver Start der Foxes im mittleren Abschnitt, die jedoch vor dem gegnerischen Tor zu wenig kaltblütig agierten: McClure, Valentine und Sikura vergaben gute Einschussmöglichkeiten, bei einem Blitzkonter der Grazer verhinderte Svedberg Schlimmeres. Und wie schon so oft in den letzten Spielen kam den Weißroten eine eigene Strafe zu Hilfe: Frank schnappte sich die Scheibe in Unterzahl, stürmte allein auf Volden zu und trickste diesen souverän aus. Es war der erste Treffer des Kapitäns in der laufenden Spielzeit. Kurz darauf vergab Thomas aus dem Slot eine Riesenchance auf die Doppelführung, während das Duo Mantenuto-Frigo bei einer weiteren Unterzahl ihren Konter diesmal nicht erfolgreich abschließen konnten. Nach einer feinen Einzelleistung von Salinitri, sein Schuss prallte von der Stange ab, war auf der Gegenseite für Alberga bei Volden Endstation. Die Foxes hatten in der Schlussphase ein weiteres Powerplay zur Verfügung, Gazley, Vandane und McClure gelang jedoch nicht der zweite Treffer.

Im Schlussdrittel warfen die Hausherren alles nach vorne und waren dem Ausgleichstreffer mehrmals nahe, auch weil die Talferstädter zu passiv agierten. Wemmenborn, Matson, Ograjensek und abermals Wemmenborn scheiterten alle an einem starken Svedberg, der Schwerstarbeit zu verrichten hatte und am Ende, gleich wie sein Kollege Vallini gegen Salzburg, einen Shutout feierte. Die Foxes hatten dem wenig entgegenzusetzen, lediglich McClure und Thomas kamen zu den wenigen Tormöglichkeiten. In der letzten Minute nahmen die Hausherren ihren Torhüter aus dem Spiel, ein kollektiver Fehler der 99ers im eigenen Drittel bescherte Gazley ein Geschenk, das dieser dankend annahm und die Scheibe ins verwaiste Tor verfrachtete.

Die ICEHL pausiert nun für fast zwei Wochen aufgrund der internationalen Pause und nimmt ihren Spielbetrieb wieder am 17. November auf. Frank & Co. erwarten dann den VSV in der Sparkasse Arena.

Graz99ers – HCB Südtirol Alperia 0:2 (0:0 – 0:1 – 0:1)

Die Tore: 26:51 SH1 Daniel Frank (0:1) – 58:40 EN Dustin Gazley (0:2)

Schiedsrichter: Nagy/Piragic – Nothegger/Seewald

PIM: 6:8

Torschüsse: 23:31

Zuschauer: 2389