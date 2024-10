Sieg-Comeback von Verstappen in Austin – Norris auf Pole

Von: apa

Max Verstappen ist in der Formel 1 auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Niederländer von Red Bull Racing entschied am Samstag den Sprint in Austin souverän von der Pole Position aus für sich und sackte damit acht Punkte für die Gesamtwertung ein. Ferrari-Pilot Carlos Sainz wurde Zweiter, der WM-Zweite Lando Norris im McLaren Dritter. Norris holte sich anschließend die Pole für den Grand Prix der USA am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/live ServusTV, Sky) vor Verstappen.

Für Verstappen war es im vierten Sprint dieser Saison der vierte Sieg. Seit dem dritten Sprint-Erfolg, jenem in Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg am 29. Juni, hatte er in der Formel 1 nicht mehr gewonnen. Er baute seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft um zwei Zähler aus und liegt nun 54 Punkte vor dem Briten Norris.

“Es fühlt sich ein bisschen an wie in alten Zeiten”, scherzte Verstappen beim Sieger-Interview, das er so lange nicht genießen konnte. “Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Endlich konnten wir wieder ein Rennen fahren, normalerweise haben wir zuletzt nach hinten geschaut, aber jetzt können wir unser eigenes Rennen fahren”, ergänzte der 27-Jährige, der seine Trophäe von Musik-Größe Sting überreicht bekam.

“Ein guter Sprint, bei dem viel los war”, meinte der Spanier Sainz. “Unsere Pace war recht gut, was für morgen ermutigend ist.” Norris beklagte zwar “ein enttäuschendes Ende, aber ich bin glücklich über das Rennergebnis und die vielen Punkte”.

Verstappen kontrollierte das Rennen vom Start bis zur Zieldurchfahrt. Er kam gut weg und schaffte es wenig später, sich etwas abzusetzen. Norris schob sich nach dem Start zwei Positionen nach vorne, war damit Zweiter. Dahinter gab es haufenweise Zweikämpfe, unter anderem lieferte sich das Ferrari-Gespann Sainz und Charles Leclerc ein hartes internes Duell. Mercedes-Pilot George Russell, der von Position zwei gestartet war, fiel wegen Reifenproblemen auf den fünften Platz zurück.

Sainz und Leclerc setzten Norris in der Schlussphase des Rennens unter Druck, und Sainz zog in der ersten Kurve der letzten Runde tatsächlich noch am McLaren vorbei, da sich Norris verbremste. Der 24-Jährige schaffte es danach aber immerhin, den Angriff von Leclerc abzuwehren und rettete Platz drei. Verstappen-Teamkollege Sergio Perez kam nur auf den neunten Platz, er war damit um eine Position besser als Oscar Piastri im zweiten McLaren-Boliden.

In der Qualifikation setzte sich Norris um 31 Tausendstelsekunden vor Verstappen durch, Sainz war Dritter. Auf seiner letzten schnellen Runde wurde WM-Spitzenreiter Verstappen wurde allerdings durch gelbe Flaggen, die nach einem Ausritt von Russell geschwenkt wurden, eingebremst. Norris fuhr die siebente Pole Position seiner Karriere heraus. “Das ist natürlich toll für morgen”, sagte er. Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton war bereits im Q1 als 19. auf der Strecke geblieben.