Sieg für Alcaraz bei ATP Finals – Medwedew im Halbfinale

Wimbledonsieger Carlos Alcaraz hat am Mittwoch bei den ATP Finals in Turin seinen ersten Sieg gefeiert. Zwei Tage nach seiner Dreisatzniederlage gegen Alexander Zverev gewann der Spanier gegen den Russen Andrej Rublew mit 7:5,6:2. Der 20-Jährige wahrte damit seine Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Rublew hat hingegen keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Im zweiten Match der roten Gruppe setzte sich am Abend Wien-Finalist Daniil Medwedew gegen Zverev 7:6(7),6:4 durch.

Das bedeutete, dass Medwedew als erster Halbfinalist des mit 15 Mio. Dollar dotierten Events feststeht. Er hält nach zwei von drei Gruppenmatches bei 2:0-Siegen und hat auch keinen Satz abgegeben.

Davor hatte Alcaraz seine Chance zum Aufstieg gewahrt. “Das war ein komplett anderes Match und Level von mir. So muss ich spielen, wenn ich bei diesem Turnier eine Chance haben will”, zeigte sich der Spanier glücklich über seine Leistung.

Am Donnerstag fällt die Entscheidung in der grünen Gruppe. Die besten Chancen auf das Weiterkommen ins Halbfinale hat Publikumsliebling und Wien-Sieger Jannik Sinner. Der Italiener geht mit zwei Siegen in den Schlusstag seines Pools und trifft im Abendspiel (21.00 Uhr/Sky) auf Holger Rune. Der dänische Jungstar hat bisher einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Zuvor bekommt es der serbische Topfavorit Novak Djokovic (ab 14.30 Uhr) mit Ersatzmann Hubert Hurkacz zu tun.

Der Pole spielt statt dem am Rücken verletzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Djokovic muss nach seiner Niederlage gegen Sinner unbedingt gewinnen, um seine Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren.