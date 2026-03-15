Sieg für Linda Fink beim Viking Race

Von: luk

Klobenstein/Heerenveen – Am 13. und 14. März fand im berühmten Thialf-Stadion in Heerenveen (Niederlande) die 36. Ausgabe des internationalen Nachwuchsrennens im Eisschnelllauf, das Viking Race, statt. Beim traditionsreichen Long-Track-Wettkampf treten jährlich Juniorinnen und Junioren im Alter von elf bis 16 Jahren aus verschiedenen Nationen gegeneinander an. In diesem Jahr waren Athletinnen und Athleten aus elf Ländern am Start und liefen Distanzen von 500 bis 3000 Metern.

Für Italien stellt das Viking Race ein besonderes Highlight dar, da pro Jahrgang jeweils nur die zwei besten Athleten des Landes nominiert werden, um das Nationalteam zu vertreten. In diesem Jahr wurden gleich zehn Nachwuchssportler von Ritten Sport in das italienische Team einberufen: Helen Grace Endrizzi, Linda Fink, Bianca Ghisolfi, Bianca Nolli, Mariasole Nolli, Sonja Ploner, Angela Zampieri, Miriam Steiner, Elias Mulser und Andrea Iuliani. Neben den Athleten wurde auch Nicola Mayr als Trainerin für die italienische Mannschaft einberufen und wird die jungen Sportler während des Wettkampfes im Thialf begleiten.

Die jungen Rittner Athletinnen und Athleten konnten sich bei starker internationaler Konkurrenz sehr gut behaupten. In der Kategorie der elfjährigen Mädchen belegte Helen Grace Endrizzi den zehnten Platz. Besonders erfolgreich verlief der Wettkampf in der Kategorie der 12-jährigen Damen: Linda Fink sicherte sich den Sieg, Bianca Nolli erreichte den hervorragenden dritten Platz und Angela Zampieri belegte Rang neun. Bei den 13-jährigen Mädchen wurde Miriam Steiner Neunte. Auch im italienischen Team gab es weitere starke Resultate, darunter ein dritter Platz von Piotr Molinaroli bei den 15-jährigen Herren.

Trainerin Nicola Mayr zeigte sich mit den Leistungen ihrer Athleten zufrieden: „Die Rittner haben es recht gut gemacht. Besonders die Damen haben wieder Top-Leistungen gezeigt. Nach eineinhalb Monaten ohne Eis war es natürlich schwierig, sich optimal auf dieses Rennen vorzubereiten. Am zweiten Wettkampftag waren die Resultate dementsprechend auch besser.“

Ein besonderes Highlight war der Sieg von Linda Fink. Die junge Athletin stellte dabei neue italienische Rekorde ihres Jahrgangs auf – Rekorde, die zuletzt 2008 aufgestellt worden waren – und bestätigte damit ihre Weltbestzeiten ihres Jahrgangs über 500 und 1000 Meter. Mit diesem Erfolg ist sie erst die zweite Athletin von Ritten Sport, die das Viking Race gewinnen konnte. Zuvor gelang dies Daniela Niederstätter im Jahr 1994 in der Kategorie der elfjährigen Mädchen.