Sieg für Toronto in NBA-Testspiel gegen Washington

Von: APA/dpa

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) das erste von fünf Testspielen vor der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) gewonnen. Jakob Pöltl und Kollegen bezwangen die Washington Wizards zum Abschluss eines Trainingscamps in Montreal souverän mit 125:98. Der Center aus Wien trug nach mehr als sieben Monaten wieder den Dress der Kanadier. Er hatte am 3. März eine Fingerverletzung erlitten, die das vergangene Spieljahr für ihn vorzeitig beendete.

Beim Comeback vor 21.900 Fans in Montreal bilanzierte der heimische NBA-Pionier mit sechs Punkten, sieben Rebounds, drei Assists und einem Block. Er kam 20:36 Minuten zum Einsatz. Erfolgreichster Werfer der Raptors war RJ Barrett mit 17 Zählern.

Am Freitag steigt in Washington ein weiteres Duell mit den Wizards. Am 13. (auswärts) und 15. Oktober (einziges Heimspiel in der Preseason) stehen Duelle mit dem amtierenden NBA-Champion Boston Celtics auf dem Programm. Am 18. des Monats gastieren die Kanadier bei den Brooklyn Nets.

Die reguläre Saison in der stärksten Basketball-Liga der Welt beginnt für die Raptors am 23. Oktober gegen die Cleveland Cavaliers. Pöltl geht in sein neuntes NBA-Spieljahr.

In einem weiteren Testspiel wurde am Sonntag ein Stück NBA-Geschichte geschrieben. Superstar LeBron James und sein Sohn LeBron James Jr. standen als erstes Vater-Sohn-Duo überhaupt im Spiel ihrer Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns gemeinsam auf dem Feld. Für LeBron James waren es beim 114:118 in Palm Desert die ersten Minuten der Vorbereitung, sein Bronny genannter Sohn kam bereits am Freitag erstmals für die Lakers zum Einsatz. Bronny wurde am Sonntag 20 Jahre alt. Sein Vater geht in die 22. Saison seiner Karriere und feiert im Dezember seinen 40. Geburtstag. LeBron James kam auf 19 Punkte, sein Sohn verfehlte den einzigen Versuch.

Die Liste mit Vater-Sohn-Duos im US-Profi-Sport ist kurz. Im Baseball schafften das Ken Griffey Sr. und Ken Griffey Jr. Anfang der 90er für die Seattle Mariners. Im Eishockey spielte Gordie Howe mit seinen Söhnen Marty und Mark in den späten 1970er-Jahren in einem Team sowohl für die Houston Aeros sowie die Hartford Whalers.