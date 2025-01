Sieg im Tiroler Derby bringt wertvolle drei Punkte

Von: ka

Innsbruck/Bruneck – Nach dem ersten Durchschnaufen seit Weihnachten (kein Spiel unter der Woche) sind die Wölfe in Innsbruck zu Gast. Die Tiroler haben keine Chance mehr auf die Preplayoff-Qualifikation, trotzdem ist jedes Spiel ernst zu nehmen, um wertvolle Punkte für eine gute Ausgangssituation zu sammeln. Coach Jaspers muss weiterhin auf die beiden verletzten Verteidiger Osmanski und Svedberg verzichten. Bei den Haien hat sich Kapitän Mackin Richtung DEL2 verabschiedet, dafür feiert der junge Verteidiger Frimmel (Tryout-Vertrag) sein Debüt.

Das erste Drittel ist geprägt von ungenauem Passspiel und einem zunächst etwas lockeren Auftreten. Trotzdem kommen die Wölfe zu ersten Möglichkeiten, etwa nach 3 Minuten mit Frycklund oder nach 6 Minuten mit Conci, der nach schönem Vorstoß von Glira nicht verwerten kann. Auf der Gegenseite kommt Grasso nach einem Puckverlust hinter dem Tor völlig freistehend zum Abschluss, doch Pasquale ist zur Stelle (9. Min.). Mitte des Drittels erhöhen die Schwarzgelben den Druck. Zuerst findet Purdeller nach schöner Doppelpass-Kombi mit Althuber in Gratzer, der heute das Tor der Haie hütet, seinen Meister (13. Min.). Wenig später ist es so weit: nach einem schönen Puck Stealing im Angriffsdrittel kreuz Andergassen alleine vor dem Innsbrucker Goalie auf und lässt sich diese Chance nicht entgehen – 0:1 nach 14 Spielminuten. Kurz danach verabsäumt es Findlay, nach Akeson-Querpass die Scheibe am bereits geschlagenen Gratzer vorbei ins Tor zu schieben (18. Min.). Nachdem auf der Gegenseite Grasso spektakulär am Innenpfosten scheitert (der Puck schlittert hinter Pasquale die Torlinie entlang), geht es mit dem knappsten aller Vorsprünge zum ersten Pausentee.

Der zweite Abschnitt ist arm an spielerischen Elementen und auch arm an Torraumszenen. Es dauert bis zur 26 Minute, bis Coulter zum ersten Abschluss kommt. Für die Haie, die in dieser Phase mehr vom Spiel haben, prüft Hirano nach 28 Minuten ernsthaft Pasquale. Danach verletzt sich Haie-Goalie Gratzer nach einem schönen Save gegen Purdeller bei einem unglücklichen Zusammenprall; er beißt auf die Zähne, muss nach einigen Minuten aber w.o. geben. Dadurch kommt der erst 18-jährige Leitner bei Innsbruck zu seinem Debüt im Profi-Eishockey. Nach 36 Spielminuten kann der HCP erhöhen: Wesley zieht an der blauen Linie ab, der Schuss wird vor dem Tor geblockt und Frycklund schaltet am schnellsten und staubt aus kurzer Distanz ab (0:2).

Im Schlussabschnitt gibt es die erste Strafe des Spiels, als Frycklund nach einer Behinderung in der Offensivzone in die Kühlbox muss. Das Unterzahlspiel überstehen die Wölfe unbeschadet, wobei Pasquale bei Abschlüssen von Lattner und Rassell ernsthaft geprüft wird. Nach 48 Minuten profitiert der HCP von einem Scheibenverlust eines Innsbrucker Verteidigers: bei angezeigter Strafe spielt Purdeller den Puck zu Akeson, der aus kurzer Distanz halbrechts einschießt (0:3). Zwei Minuten später gelingt den Hausherren der Anschlusstreffer: Krogsgaard schießt von der blauen Linie und Klassek gibt der Scheibe die entscheidende Richtungsänderung, keine Chance für Pasquale und 1:3 nach 50 Minuten. Ein weiteres Aufbäumen der Haie bleibt jedoch aus, im Gegenteil, im Powerplay gelingt Akeson nach Pass Findlay das 1:4 (53. Min.). Nun ist das Spiel endgültig entschieden; Zanatta gelingt mit einem platzierten Schuss aus der Defensivzone sogar noch der Empty-net-Treffer zum 1:5. 5 Sekunden vor der Schlusssirene betreibt Lattner noch Ergebniskosmetik (2:5, PP). Damit nehmen die Wölfe 3 Punkte mit und können sich in der Tabelle bis auf 1 Punkt an den Achtplatzierten, das Team aus Ljubljana, heranpirschen.

Weiter geht es bereits morgen, wenn die Graz99ers nach ihrem Sieg heute in Bozen bei den Wölfen in Bruneck zu Gast sein werden: Anpfiff ist wie immer um 19:45 Uhr.

HC TIWAG Innsbruck – HC Pustertal 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Referees: FICHTNER, SIEGEL, Martin, Pardatscher.

Tore Innsbruck: Klassek (51.), Lattner (60./PP)

Tore Pustertal: Andergassen (14.), Coulter (37.), Akeson (49., 53./PP), Zanatta (58./EN)