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Die Weltmeisterin eilt von Erfolg zu Erfolg

Sieg in Andorra: Höll legt im MTB-Downhill-Weltcup nach

Samstag, 11. Juli 2026 | 14:12 Uhr
Die Weltmeisterin eilt von Erfolg zu Erfolg
APA/APA/KEYSTONE/Archiv/MAXIME SCHMID
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Von: apa

Valentina Höll ist derzeit das Maß aller Downhill-Dinge im Mountainbike-Weltcup. Die Salzburgerin gewann am Samstag das Rennen in Pal Arinsal in Andorra und feierte ihren fünften Sieg im sechsten Saisonrennen. Die Commencal-Fahrerin bewältigte die 1,85 km lange Strecke mit einem Durchschnittstempo von fast 36 km/h in 3:06,717 Minuten. Sie verwies damit die Kanadierin Gracey Hemstreet (+0,485 Sek.) und Sacha Earnest aus Neuseeland (+2,869) auf die Plätze zwei und drei.

In der Weltcupwertung hält die österreichische Weltmeisterin bei 1.265 Punkten, ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Schweizerin Lisa Baumann beträgt bereits 553 Zähler. Das nächste Downhill-Rennen im Weltcup findet erst in sechs Wochen im Les Gets in Frankreich statt.

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