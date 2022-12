Zweiter Platz für Dorothea Wierer

Kontiolahti – Nun kann auch Dorothea Wierer wieder lächeln. Nach dem etwas enttäuschenden Start in die neue Saison, feierte die Niederrasnerin am Sonntag in der Verfolgung im finnischen Kontiolahti einen großen Erfolg und landete auf dem Podest.

Wie SportNews.bz berichtet, arbeitete sich die 32-Jährige von Platz neun bis nach vorne, wo sie sich auf den letzten Abschnitten nur der Französin Julia Simon geschlagen geben musste. Ihr Schießeinlage blieb fehlerlos und auch mit ihrer Laufleistung konnte die Südtirolerin überzeugen.

Lisa Vittozzi war ebenfalls lange vorne mit dabei, zeigte beim letzten Schießen jedoch Nerven und musste sich mit dem vierten Platz zufrieden geben. Dritte ist Elvira Öberg aus Schweden geworden.

Rebecca Passler überzeugte hingegen mit einem starken 21. Platz, nachdem sie am Samstag bereits mit dem 17. Platz ihr bisher bestes Saison-Ergebnis geschafft hatte. Die junge Südtirolerin hat sich seit letzter Saison mit großen Schritten näher an die Weltspitze herangetastet und feiert nun bereits die zweite Top-Platzierung.