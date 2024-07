Simon Berger triumphiert beim Raika Summer Turnier in St. Georgen

Von: mk

St. Georgen – Der 24-jährige Simon Berger hat’s wieder getan: Nach seinem überraschenden Rücktritt vom Eishockey beim ICEHL-Klub HC Pustertal Wölfe zeigt er jetzt auf dem Tennisplatz, was in ihm steckt. Am Samstag holte er sich den Titel beim RAIKA Summer Turnier der vierten Kategorie in St. Georgen und das war alles andere als ein Spaziergang.

Insgesamt 73 Spieler traten auf der wunderschönen Anlage gegeneinander an, doch am Ende war es Berger, der den Pokal in die Höhe stemmte. Im Finale setzte sich der SSV Pfalzen-Spieler mit 6:2 und 6:3 gegen Beat Hellweger von Tennis Brixen durch. Doch der Weg dorthin war hart: Sieben Matches musste der ehemalige Eishockey-Crack absolvieren und gegen Christian Niederkofler wurde es richtig eng (3:6, 6:4, 11:9).

Auch sein Endspielgegner Beat Hellweger zeigte eine starke Performance und erreichte überraschend mit fünf Erfolgen das Finale. Die Favoriten wie Christian Walcher, Tobias Putzer, Hartwig Köck, Daniel Auer, Patrizio Morini und Thomas Bacher mussten alle frühzeitig die Segel streichen.

Berger beweist mit seinem Triumph, dass er nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf dem Tennisplatz ein Ass ist. Sein nahtloser Wechsel vom Eishockey zum Tennis ist beeindruckend und zeigt, dass Talent und Ehrgeiz sich durchsetzen. Eines ist sicher: Simon Berger ist ein Name, den man sich auf beim Tennis merken sollte.