Simone Davi verlängert bis 2027

Bozen – Mit großer Freude gibt der FC Südtirol bekannt, dass Simone Davi seinen Vertrag mit den Weißroten vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert hat. Das vorherige Abkommen wäre am Ende der Saison 2024/25 ausgelaufen.

Simone Davi, geboren am 16. September 1999 in Bozen, erhielt seine fußballerische Ausbildung beim FC Südtirol, bevor er in der Saison 2017/18 auf Leihbasis zu Virtus Bozen wechselte, um erste Erfahrungen im Erwachsenenfußball zu sammeln. Nach jeweils einer Saison in der Oberliga und der Serie D kehrte er im Sommer 2019 zu seinem Stammverein zurück.

Seitdem hat Davi in 113 Pflichtspielen das Trikot des FC Südtirol getragen und sich im Laufe der Jahre zu einem Leistungsträger im Team entwickelt. In der Meistersaison 2021/22 spielte er eine zentrale Rolle und trug maßgeblich zum historischen ersten Aufstieg in die Serie B bei. Der 24-Jährige wurde in der darauffolgenden Zweitligasaison durch Verletzungen ausgebremst, fand aber in der vergangenen Spielzeit wieder zu seiner Form zurück und war mit 32 Einsätzen und drei Vorlagen ein entscheidender Faktor für den erfolgreichen Klassenerhalt.

Der FC Südtirol freut sich, Simone Davi weiterhin in den eigenen Reihen zu wissen und wünscht ihm für die kommenden Jahre alles Gute.