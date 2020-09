Simone Mazzocchi wechselt zu Reggiana in die Serie B

Bozen – Simone Mazzocchi verlässt den FC Südtirol und wechselt auf Leihbasis zu Reggiana in die Serie B.

Der 22-jährige Angreifer, großgeworden in der renommierten Talentschmiede von Atalanta, kam im Sommer 2018 leihweise nach Bozen und erzielte in seiner ersten Spielzeit beim FCS vier Treffer in 38 Einsätzen.

Im vergangenen Sommer erwarb der FC Südtirol die Transferrechte des jungen Mailänders und band ihn mit einem Dreijahresvertrag an den weißroten Club. In der abgelaufenen Saison erzielte Simone Mazzocchi elf Treffer für den FC Südtirol, zehn in der Meisterschaft und einen im Italienpokal.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Simone Mazzocchi für sein Engagement und seinen stets positiven Charakter und wünscht ihm viel Erfolg für sein neues Abenteuer.