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Erneut die Nummer 1 im ATP-Ranking

Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo

Sonntag, 12. April 2026 | 17:39 Uhr
Sinner in Doha schon out
APA/APA/AFP/KARIM JAAFAR
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Von: mk

Monte Carlo – Im Herzschlagfinale in Monte Carlo behält Jannik Sinner die Oberhand. Er schlug den Spanier Carlos Alcaraz in zwei Sätzen mit 7-6 (7-5) und 6-3. Damit kehrt der Sextner auch zur Spitze an der Weltrangliste zurück und wird erneut zur Nummer eins im ATP-Ranking.

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner kämpften beim Masters-1000-Turnier von Monte Carlo um den Titel und die Top-Position im Männer-Tennis. Auf der Tribüne verfolgte auch Prinz Albert von Monaco mit seiner Gattin Charlene das Match zwischen den beiden Top-Spielern.

Alcaraz beendete im Halbfinale am Samstag den Traum des Monegassen Valentin Vacherot vom Heimsieg. Der Spanier setzte sich 6:4,6:4 durch. Sinner ließ Alexander Zverev keine Chance. Der Weltranglisten-Zweite setzte sich gegen den Deutschen 6:1,6:4 durch, für Zverev war es die achte Niederlage in Folge gegen den Südtiroler.

Bezirk: Pustertal

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