Sinner bleibt in Marseille an Medvedev hängen

Marseille – Daniil Medvedev hat die Siegesserie von Jannik Sinner beim ATP-250-Turnier in Marseille gestoppt. Der 18-jährige Sextner musste sich am Donnerstagabend im Achtelfinale dem Russen, Nummer eins der Setzliste und Nummer fünf der Welt, mit 6:1, 1:6, 2:6 geschlagen geben.

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen trat Sinner heute gegen einen Top-Ten-Spieler an. Erst vorige Woche hat der Pusterer in Rotterdam den Weltranglisten-Zehnten David Goffin aus Belgien in zwei Sätzen bezwungen. Heute gegen die Nummer fünf der Welt, Daniil Medvedev aus Russland, zeigte Sinner zu Beginn eine starke Vorstellung.

Der Südtiroler, aktueller Weltranglisten-68., dominierte den ersten Satz nach Strich und Faden. Nach nur 23 Minuten verwandelte Sinner seinen ersten Satzball zum 6:1. Medvedev kam erst im zweiten Spielabschnitt in Fahrt. Der großgewachsene Russe nahm Sinner im vierten und sechsten Spiel den Aufschlag ab und machte kurz darauf den Sack zum 6:1 zu. So musste diese Partie im dritten Satz entschieden werden. Medvedev spielte jetzt ein bärenstarkes Tennis und machte so gut wie keine Fehler. Der Weltranglisten-Fünfte zog mit zwei weiteren Breaks prompt auf 4:0 davon. Somit war der Widerstand des Sextners gebrochen. Nach 1:20 Stunden Spielzeit setzte sich der Turnierfavorit mit 6:2 durch.

Sinner verabschiedet sich nach dieser Niederlage mit 20 ATP-Punkten sowie 11.805 Euro Preisgeld. Im ATP-Ranking rutscht der Südtiroler von Platz 68 um sechs Positionen auf Rang 74 ab, da er 80 Punkte vom Vorjahresgewinn beim Challenger in Bergamo verteidigen musste.

Das März-Programm von Sinner

Sinners Terminkalender ist auch in den nächsten Wochen randvoll. Nächste Woche pausiert der Sextner, dann ist er beim Challenger in Indian Wells (2. bis 8. März) gemeldet. Anschließend schlägt Sinner beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells (12. bis 22. März), beim Challenger in Phoenix (16. bis 22. März) und beim Masters 1000 in Miami (25. März bis 5. April) auf.