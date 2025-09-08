Aktuelle Seite: Home > Sport > Sinner Hauptattraktion bei Turnier in Wiener Stadthalle
Sinner Hauptattraktion bei Turnier in Wiener Stadthalle

Montag, 08. September 2025 | 09:58 Uhr
Von: apa

Tennis-Star Jannik Sinner führt das Teilnehmerfeld bei den Erste Bank Open in Wien im Oktober an. Turnierdirektor Herwig Straka verkündete am Montag bei einer Pressekonferenz die Zusage des Südtirolers. Die Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Sinner im Finale der US Open in New York in vier Sätzen gegen Carlos Alcaraz verloren hatte. “Es ist ein sehr spezielles Turnier”, sagte Sinner, der das Turnier in der Stadthalle 2023 gewonnen hatte, in einer Videobotschaft.

