Sinner/Hurkacz im Doppel-Viertelfinale von Dubai ausgeschieden

Sinner spielt nächste Woche in Miami

Dubai – Nach seinem Einzel-Viertelfinalaus ist Jannik Sinner am Donnerstagabend beim ATP-500-Turnier von Dubai auch im Doppel-Bewerb ausgeschieden. Der 19-jährige Sextner und Hubert Hurkacz aus Polen mussten sich in der Runde der besten Acht Landsmann Paolo Lorenzi mussten sich den als Nummer 4 gesetzten Ivan Dodig (CRO)/Filip Polasek (SVK), nach zwei vergebenen Matchbällen im zweiten Satz, mit 6:3, 6:7(4), 2:10 geschlagen geben.

Das italienisch-polnische Duo profitierte gestern zum Auftakt beim Stande von 3:0 von der Aufgabe von Vasek Pospisil (CAN)/Nenad Zimonjic (SRB). Im Viertelfinale trafen Sinner/Hurkacz am späten Nachmittag auf Ivan Dodig (CRO)/Filip Polasek (SVK).

Der Pusterer und sein Partner starteten wie die Feuerwehr und holten sich den ersten Satz nach nur 29 Minuten Spielzeit mit 6:3. Im zweiten Spielabschnitt führten Sinner/Hurkacz schon mit 5:3. Dann vergaben sie im darauffolgenden Spiel sogar zwei Matchbälle. Dodig/Polasek wehrten beide ab, verkürzten auch 4:5 und holten gleich danach das Rebreak zum Ausgleich. Wenig später entschieden sie auch noch den Tiebreak mit 7:4-Punkten für sich. Im Supertiebreak ließen die Favoriten schließlich nichts mehr anbrennen und verwandelten nach 1:28 Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball zum 10:2-Endstand.

Jannik Sinner bereitet sich jetzt auf das nächste ATP-Turnier vor. Den Sextner zieht es nach Miami, wo er in der kommenden Woche im Hauptfeld des ersten Masters-1000-Turnier dieser Saison aufschlagen wird. Nach Miami ist der Weltranglisten-32. beim nächsten „1000er“ gemeldet, nämlich in seiner Wahlheimat in Monte Carlo. Das Turnier im Fürstentum findet vom 11. bis zum 18. April statt.