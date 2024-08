Sinner-Motor stottert zunächst, läuft dann aber rund

Von: luk

New York – Jannik Sinner hat sich trotz eines schwierigen Starts souverän in die zweite Runde der US Open gekämpft. Der Südtiroler besiegte den US-Amerikaner Mackenzie McDonald nach zwei Stunden und 24 Minuten Spielzeit mit 2:6, 6:2, 6:1 und 6:2. Im ersten Satz wirkte Sinner angespannt, möglicherweise aufgrund der jüngsten Dopingvorwürfe, was zu zahlreichen Fehlern führte. McDonald nutzte dies geschickt aus und sicherte sich den ersten Satz klar.

Der Wendepunkt kam im zweiten Satz, als Sinner vier Breakbälle abwehren konnte. Danach fand er immer besser ins Spiel und dominierte seinen Gegner in den folgenden Sätzen. Ausschlaggebend war auch, dass McDonald im Verlauf der Partie zunehmend Fehler machte.

In der nächsten Runde trifft Sinner auf den jungen US-Amerikaner Alex Michelsen, den er kürzlich in Cincinnati knapp besiegen konnte.