Sinner spricht über emotionsgeladene Momente mit “Maskottchen” – VIDEO

Turin – Jannik Sinner (22) aus Sexten trifft heute um 14.30 Uhr im Halbfinale der ATP Finals auf Daniil Medwedew. Eine Partie, die sich viele nicht entgehen lassen wollen. Schließlich gilt Medwedew als einstiger Angstgegner des Südtiroler Tennisprofis. Zuletzt konnte Sinner den Russen aber zwei Mal in die Schranken weisen (In Peking und Wien). Rai 2 und Sky übertragen das Spiel live.

Im Abendspiel um 21.00 Uhr duellieren sich Novak Djokovic und Carlos Alcaraz, die Nummern eins und zwei der Tenniswelt um das zweite Final-Ticket.

Emotionsgeladene Momente mit “Maskottchen”

Indes hat der 22-jährige Südtiroler auf einer Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Holger Rune über sein spezielles “Maskottchen” gesprochen. Vielen ist nämlich der kleine Junge aufgefallen, der Jannik Sinner vor dem Spiel zur Spielerbank begleitet hatte. Seine Augen strahlten regelrecht – es waren emotionsgeladene Momente.

Es handelt sich um Matteo (7), der an einem Tumor leidet und jahrelang an einem Turiner Krankenhaus behandelt wird. Sinner erklärte: “Er sagte zu mir: Los, heute stehen wir alle hinter dir.”

His name is Matteo, 7 years old, he lives with a tumour (chiasmatic glioma) under observation. He has been treated at the Regina Margherita' Hospital in Turin for 4 years.

