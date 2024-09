Sinner startet erfolgreich in Peking

Von: luk

Peking – Jannik Sinner ist mit einem starken Auftritt in das ATP-500er-Turnier in Peking gestartet. In seinem ersten Spiel nach dem beeindruckenden Triumph bei den US Open zeigte der Sextner Weltklassespieler erneut seine Dominanz und besiegte den Chilenen Nicolas Jarry in weniger als zwei Stunden.

Sinner, der bereits im Vorjahr das Turnier in Peking für sich entscheiden konnte, musste sich jedoch im ersten Satz zunächst geschlagen geben. Mit 4:6 verlor er knapp, kämpfte sich aber im zweiten Durchgang mit 6:3 zurück und ließ im dritten Satz nichts mehr anbrennen. Mit einem klaren 6:1 sicherte er sich den Sieg und damit den Einzug in die nächste Runde.

Der Titelverteidiger unterstrich damit erneut seine herausragende Form und scheint bereit zu sein, auch in diesem Jahr in Peking bis zum Ende mitzuspielen.