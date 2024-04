Sinner steht in Madrid im Achtelfinale – trotz Schmerzen in der Hüfte

Madrid – Jannik Sinner ist beim Masters-1000-Turnier in Madrid ins Achtelfinale eingezogen, berichtet SportNews.bz. Allerdings hätte die Partie auch kippen können. Der Sextner hatte mit Schmerzen zu kämpfen.

Dennoch schlug Sinner den Russen Pavel Kotov nach 1:33 Stunden klar mit 6:2 und 7:5. Im zweiten Satz griff er sich allerdings immer wieder an die rechte Hüfte. Dieser Bereich hatte Sinner bereits in Monte Carlo zu schaffen gemacht.

Den ersten Durchgang brachte der Südtiroler relativ geräuschlos über die Bühne. Kotov hat noch nie gegen einen Top-20-Spieler gewonnen, weshalb Sinner auch der glasklare Favorit war.

Doch zu Beginn des zweiten Satzes schaffte der 25-Jährige ein Break. Sinner plagte sich lange mit Schmerzen rum. Er versuchte die Ballwechsel in dieser Phase kurz zu halten, machte aber zu viele Fehler.

Zunächst schien es, als würde Kotov den zweiten Satz für sich entscheiden. Sinner hatte bei den vielen Richtungswechsel Probleme, nahm dann aber eine Schmerztablette, worauf er wieder in Fahrt kam.

„Ich hatte heute Schmerzen an der rechten Hüfte, das stimmt. In manchen Matches spüre ich das mehr, in manchen gar nicht. Ich hoffe aber, dass es für den Rest des Turniers nichts Ernstes sein wird. Jetzt versuche ich, mich gut zu erholen für morgen“, erklärte der Sextner anschließend in einem Interview.