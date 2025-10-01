Aktuelle Seite: Home > Sport > Sinner triumphiert bei den China Open
Sinner triumphiert bei den China Open

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 10:27 Uhr
Peking – Jannik Sinner hat das Finale der China Open souverän für sich entschieden. Der 24-Jährige aus Sexten setzte sich am Sonntag in Peking klar mit 6:2, 6:2 gegen den 19-jährigen US-Amerikaner Learner Tien durch und feierte damit seinen 21. Titel auf der ATP-Tour.

Das Endspiel war nach 72 Minuten beendet. Für Sinner ist es der dritte Turniererfolg in dieser Saison nach den Australian Open und Wimbledon. In der Weltrangliste verkürzt er mit dem Sieg den Abstand auf den führenden Carlos Alcaraz geringfügig um 170 Punkte. Alcaraz hatte zur gleichen Zeit das Turnier in Tokio gewonnen.

Im vergangenen Jahr hatte Sinner das Finale in Peking gegen Alcaraz verloren – nun konnte er sich an gleicher Stelle den Titel sichern.

© 2025 First Avenue GmbH
 