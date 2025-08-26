Aktuelle Seite: Home > Sport > Sinner und Swiatek feiern lockere Auftaktsiege bei US Open
Sinner und Swiatek feiern lockere Auftaktsiege bei US Open

Dienstag, 26. August 2025 | 21:03 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SARAH STIER
Von: APA/Reuters

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner ist bei den US Open im Eiltempo in die zweite Runde eingezogen. Zum Auftakt des mit 90 Mio. Dollar dotierten Grand-Slam-Turniers ließ der Titelverteidiger und topgesetzte Italiener am Dienstag dem Tschechen Vit Kopriva beim 6:1,6:1,6:2 keine Chance. Bei den Frauen besiegte die als Nummer zwei gesetzte Polin Iga Swiatek ihre Auftakthürde Emiliana Arango aus Kolumbien ebenfalls klar 6:1,6:2.

Die US-Open-Siegerin von 2022 trifft in der zweiten Runde auf die Niederländerin Suzan Lamens. “Zum Auftakt ist es immer schwierig, in den Rhythmus zu kommen. Es war natürlich ein solides Match”, war Swiatek zufrieden. Für ihren Erfolg benötigte die Wimbledonsiegerin im Arthur Ashe Stadium nur 61 Minuten.

Wenig später hatte es Sinner ebenfalls eilig, der Südtiroler fertigte den Weltranglisten-89. Kopriva locker ab. Zweifel an seiner Fitness nach der krankheitsbedingten Aufgabe zuletzt im Cincinnati-Finale widerlegte der 24-Jährige eindrucksvoll. Ebenfalls weiter ist Sinners italienischer als Nummer zehn gesetzter Landsmann Lorenzo Musetti, der den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard in vier Sätzen schlug.

