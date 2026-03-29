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Kroaten feiern 10:3-Sieg über die Passerstädter

Sisak gleicht Halbfinalserie gegen Meran mit Kantersieg aus

Sonntag, 29. März 2026 | 22:27 Uhr
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HCM
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Von: ka

Sisak (HR)/Meran – KHL Sisak feierte am Sonntag einen deutlichen 10:3-Erfolg über den HC Meran/o Pircher und glich damit in der Halbfinalserie aus. Im zweiten Duell binnen 24 Stunden legten die Kroaten vor heimischem Publikum schon im ersten Drittel mit drei Treffern vor und zogen im zweiten Drittel auf 8:2 davon. Danila Larionov glänzte dabei mit einem Hattrick. Am Mittwoch und Donnerstag wird die „Best-of-7“-Serie mit einem Doubleheader in Südtirol fortgesetzt.

Nachdem Meran die Auftaktpartie am Samstag nach einem 0:2-Rückstand mit 4:2 gewonnen hatte, war Sisak 24 Stunden später erneut vor heimischer Kulisse auf Revanche aus. In einem zunächst ausgeglichenen Startdrittel zeigten sich die Kroaten äußerst effizient: Bereits in der dritten Minute fand ein Schuss von Ivan Puzic von der blauen Linie den Weg ins Tor. Mit einer sehenswerten Direktabnahme erhöhte Sangyeob Kim (9.) auf 2:0, ehe Filip Kasparek nur wenige Minuten später traf. Mit einer 3:0-Führung ging es in die erste Pause.

AHL

Nach dem Wiederbeginn entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch erneut erwiesen sich die Hausherren als treffsicher. Innerhalb von fünf Minuten fielen gleich fünf Tore – unter anderem schnürte der 21-jährige Kasparek seinen ersten Liga-Doppelpack – und Sisak zog auf 7:1 davon. In der 39. Minute erzielte Pascal Brunner den zweiten Treffer der Gäste, doch noch vor der zweiten Drittelpause antworteten die Hausherren: Larionovs traf zum zweiten Mal in Unterzahl und komplettierte damit seinen Hattrick.

Zu Beginn des von Strafen geprägten Schlussdrittels verkürzte David Trivellato für Meran, doch den Schlusspunkt setzten wiederum die Gastgeber: In doppelter Überzahl trafen Vito Idzan und Patrik Dobric zum 10:3-Endstand.

HCM

Alps Hockey League, Halbfinale (Best-of-7) So, 29.03.2026:

KHL Sisak – HC Meran/o Pircher 10:3 (3:0, 5:2, 2:1)

Referees: SNOJ, VOICAN, Dummermuth-Haas, Seewald
Goals SIS: Puzic (3.), Kim (9.), Kasparek (15., 31.), Larionovs (28./SH, 31., 40./SH), Juric (33.), V. Idzan (54./PP2), Dobric (57./PP2)
Goals HCM: Nousiainen (29./PP), Brunner (39.), Trivellato (43.)
Stand in der Serie: 1:1

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