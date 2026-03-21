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Hiemer feierte mit Verbnjak ihren ersten Weltcupsieg

Skibergsteiger Hiemer/Verbnjak feiern ersten Weltcupsieg

Samstag, 21. März 2026 | 16:08 Uhr
Hiemer feierte mit Verbnjak ihren ersten Weltcupsieg
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
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Von: apa

Österreichs Skibergsteiger haben am Samstag ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. In der olympischen Mixed-Staffel im Martelltal holten Johanna Hiemer und Paul Verbnjak den Premierenerfolg für den ÖSV. Startläuferin Hiemer übernahm sofort die Führung, die das rot-weiß-rote Duo nicht mehr abgab. Hiemer/Verbnjak gewannen nach 35:42 Minuten mit 26 Sekunden Vorsprung auf die Italiener Alba de Silvestro und Michele Boscacci.

“Es fühlt sich unglaublich gut an und gerade auch nach der Enttäuschung bei Olympia freut es uns natürlich besonders”, erklärte Hiemer. “Ich glaube, wir konnten heute wirklich zeigen, dass wir es drauf haben. Olympia und die Zeit danach war jetzt nicht ganz einfach. Dass wir nun ganz oben stehen dürfen, ist einfach traumhaft”, sagte Verbnjak.

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