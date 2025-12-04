Skicross Weltcups 3 Zinnen Dolomites startet in gut zwei Wochen

Von: Ivd

Innichen – Die 16. Ausgabe des FIS Skicross Weltcups 3 Zinnen Dolomites rückt näher und näher. In Innichen schreiten die Vorbereitungen kontinuierlich voran und die Vorfreude auf die Weltcuprennen Nummer 55 bis 58 auf der legendären Haunold-Piste ist zwei Wochen vor dem großen Showdown riesig.

In 15 Tagen, am Freitag, 19. Dezember, stehen die Qualifikationen für die insgesamt vier Rennen des 16. FIS Skicross Weltcups drei Zinnen Dolomites auf dem Programm. Die Entscheidungen steigen am Samstag, 20. Dezember und Sonntag, 21. Dezember (jeweils ab 12.00 Uhr) und sorgen auf der anspruchsvollen Haunold-Piste für hochspannende Ausscheidungsläufe. Die in den vergangenen Jahren immer perfekt präparierte Strecke unter dem Haunold, dem Hausberg Innichens, wird in den nächsten Tagen vorbereitet. „Am Freitag kommt die Maschine unseres Partners Prinoth nach Innichen, ab kommenden Montag geht es dann mit der Präparierung los. In den zehn darauffolgenden Tagen wird von den Shapern eine mit Sicherheit Weltcup-würdige Strecke in den Innichner Schnee gezaubert“, sagt Martin Tschurtschenthaler, Koordinator des Skicross-Weltcups vom OK-Team des WSV Innichen.

Fast zeitgleich startet auch die Weltcup-Saison der Skicrosserinnen und Skicrosser mit der Auftaktetappe in Val Thorens (Frankreich), wo am Dienstag die erste Qualifikation ausgetragen wird. Innichen bildet nach Val Thorens und Arosa (Schweiz) die dritte Station des Winters 2025/26, der mit den Olympischen Winterspielen Mailand Cortina 2026 im Februar des kommenden Jahres ein riesiges Highlight parat hält und die Weltcup-Rennen vor Olympia noch einmal spannender macht. Schließlich muss sich eine jede Athletin und ein jeder Athlet erst über den Saisonverlauf dafür qualifizieren. Die Skicrosser tragen ihre Rennen im Zeichen der fünf Ringe im Februar in Livigno aus.

In Livigno dabei sein, das wollen dann sicher auch die Titelverteidiger von Innichen: Das sind Florian Wilmsmann (Deutschland) und Reece Howden (Kanada) bei den Herren sowie Daniela Maier bei den Damen. Die Deutsche hat im Vorjahr sogar beide Rennen auf dem Haunold für sich entschieden. Aus italienischer Sicht stachen die Podestplätze von Weltmeister Simone Deromedis (Zweiter im zweiten Rennen) und Jole Galli (Dritte im zweiten Rennen) hervor. Das Duo beendete damit das Podium-Tabu der „Azzurri“ beim Heim-Weltcup in Pustertal.