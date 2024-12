Skirennläufer Sarrazin wird wegen Hirnblutung operiert

Von: apa

Bei dem im zweiten Bormio-Abfahrtstraining so schwer gestürzten Skirennläufer Cyprien Sarrazin ist ein Subduralhämatom (Hirnblutung) diagnostiziert worden. Der Franzose liegt auf der neurologischen Intensivstation eines italienischen Krankenhauses und wird noch am Freitag operiert. Das teilte die FIS mit. Sarrazin war aus großer Höhe heftig mit dem Rücken und dem Kopf auf die harte Stelvio-Piste geprallt und regungslos den Steilhang hinabgeschlittert.

Die Stelvio forderte am Freitag noch weitere Verletzungsopfer. Der Italiener Pietro Zazzi erlitt einen Schien-und Wadenbeinbruch, der Schweizer Josua Mettler verletzte sich bei seinem Sturz am rechten Knie. Der “Blick” zitierte Szene-Superstar Marco Odermatt nach dem Sturz von Sarrazin. “Als Athlet will man das nicht sehen. Aber man kann sich in etwa denken, was da gerade passiert.” Die Abfahrt von Bormio bezeichnete er danach als “einzigen Überlebenskampf”.

Am Donnerstag war Sarrazin im ersten Training auf der Stelvio Schnellster gewesen und hätte so zu den Mitfavoriten in der Abfahrt am Samstag gezählt. Sarrazin gewann in der Vorsaison die Abfahrt in Bormio sowie beide Abfahrten in Kitzbühel.