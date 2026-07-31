Aktuelle Seite: Home > Sport > Skischule Wolkenstein übergibt 2.660 Euro an Peter Pan
Hilfe für krebskranke Kinder

Skischule Wolkenstein übergibt 2.660 Euro an Peter Pan

Freitag, 31. Juli 2026 | 12:12 Uhr
Peter Pan 4
Skischule Wolkenstein
Schriftgröße

Von: Matthias Knapp

Wolkenstein – Die Skischule Wolkenstein hat den Erlös aus dem Verkauf ihres Kalenders der Wintersaison 2025/2026 an die Vereinigung Peter Pan – Vereinigung für krebskranke Kinder Südtirol EO übergeben. Insgesamt konnte eine Spendensumme von 2.660 Euro gesammelt werden.

Der Kalender, der anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des ersten Skilehrer-Kalenders und zehn Jahre nach dem Kalender der Skilehrerinnen erschienen ist, wurde während der gesamten Wintersaison verkauft. Das Projekt vereinte Tradition, Kreativität und Teamgeist und fand bei Gästen, Einheimischen und Freunden der Skischule großen Anklang.

Dank der zahlreichen Käuferinnen und Käufer konnte nun ein Großteil des Verkaufserlöses an den Verein Peter Pan gespendet werden. Die Organisation begleitet seit vielen Jahren krebskranke Kinder und ihre Familien und leistet mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung in einer besonders herausfordernden Lebensphase.

„Es erfüllt uns mit großer Freude, dass unser Kalender nicht nur schöne Erinnerungen an die vergangene Wintersaison geschaffen hat, sondern gleichzeitig auch einen konkreten Beitrag für einen guten Zweck leisten konnte“, erklärt Roman Niederkofler, neuer Direktor der Skischule Wolkenstein. „Diese Spende ist vor allem den vielen Menschen zu verdanken, die unser Projekt unterstützt und den Kalender gekauft haben.“

Mit der Übergabe der Spende bedankt sich die Skischule Wolkenstein herzlich bei allen Käuferinnen und Käufern sowie bei allen, die das Projekt begleitet und unterstützt haben. Gemeinsam konnte ein Zeichen der Solidarität gesetzt und die wertvolle Arbeit von Peter Pan nachhaltig unterstützt werden.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Kommentare
86
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Kommentare
53
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Milliarden für die Mobilität
Kommentare
42
Milliarden für die Mobilität
Keine gespaltene Gesellschaft, aber belastete Beziehungen
Kommentare
30
Keine gespaltene Gesellschaft, aber belastete Beziehungen
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Kommentare
26
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Anzeigen
Spider-Man 4: Brand New Day
Spider-Man 4: Brand New Day
Ab 29. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 