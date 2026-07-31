Skischule Wolkenstein übergibt 2.660 Euro an Peter Pan

Von: Matthias Knapp

Wolkenstein – Die Skischule Wolkenstein hat den Erlös aus dem Verkauf ihres Kalenders der Wintersaison 2025/2026 an die Vereinigung Peter Pan – Vereinigung für krebskranke Kinder Südtirol EO übergeben. Insgesamt konnte eine Spendensumme von 2.660 Euro gesammelt werden.

Der Kalender, der anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des ersten Skilehrer-Kalenders und zehn Jahre nach dem Kalender der Skilehrerinnen erschienen ist, wurde während der gesamten Wintersaison verkauft. Das Projekt vereinte Tradition, Kreativität und Teamgeist und fand bei Gästen, Einheimischen und Freunden der Skischule großen Anklang.

Dank der zahlreichen Käuferinnen und Käufer konnte nun ein Großteil des Verkaufserlöses an den Verein Peter Pan gespendet werden. Die Organisation begleitet seit vielen Jahren krebskranke Kinder und ihre Familien und leistet mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung in einer besonders herausfordernden Lebensphase.

„Es erfüllt uns mit großer Freude, dass unser Kalender nicht nur schöne Erinnerungen an die vergangene Wintersaison geschaffen hat, sondern gleichzeitig auch einen konkreten Beitrag für einen guten Zweck leisten konnte“, erklärt Roman Niederkofler, neuer Direktor der Skischule Wolkenstein. „Diese Spende ist vor allem den vielen Menschen zu verdanken, die unser Projekt unterstützt und den Kalender gekauft haben.“

Mit der Übergabe der Spende bedankt sich die Skischule Wolkenstein herzlich bei allen Käuferinnen und Käufern sowie bei allen, die das Projekt begleitet und unterstützt haben. Gemeinsam konnte ein Zeichen der Solidarität gesetzt und die wertvolle Arbeit von Peter Pan nachhaltig unterstützt werden.