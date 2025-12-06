Aktuelle Seite: Home > Sport > Skispringer Tschofenig in Wisla Sechster
Tschofenig flog in Polen am Podest vorbei

Skispringer Tschofenig in Wisla Sechster

Samstag, 06. Dezember 2025 | 16:43 Uhr
Tschofenig flog in Polen am Podest vorbei
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Skisprung-Weltcuptitelverteidiger Daniel Tschofenig ist in Wisla im zweiten Durchgang vom Podest gefallen. Der Auftaktsieger von Lillehammer rutschte am Samstag im von Rückenwind beeinflussten Finale vom dritten auf den sechsten Platz zurück. Den Sieg sicherte sich Domen Prevc. Der Slowene gewann bei seinem zehnten Weltcupsieg klar vor dem Deutschen Philipp Raimund und dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Tschofenig fehlten 20,9 Punkte auf Prevc, aber nur 1,9 auf das Podium.

Tschofenig gab an, dass er sich ein bisschen über die niedrigen Haltungsnoten wundere, bei geringen Weiten sei die Bewertung aber auch nicht viel höher zu erwarten. “Bitter, aber es war definitiv mehr drinnen. Ich tue mir mit dem Tisch ein bisschen schwer. Es ist ein bisschen durchwachsen. Wir schauen, dass wir morgen weiter vorne landen können”, sagte der Kärntner zum ORF.

Zweitbester Österreicher im ersten von zwei Bewerben in Polen war Stephan Embacher an der achten Stelle. Vizeweltmeister Jan Hörl kam nicht über Rang 16 hinaus. Falun-Sieger Stefan Kraft ist wie auch schon zuletzt in Ruka aufgrund der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes nicht dabei.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
79
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
63
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Kommentare
33
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Kommentare
21
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
LH Kompatscher bei Entzünden des olympischen Feuers in Rom
17
LH Kompatscher bei Entzünden des olympischen Feuers in Rom
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 