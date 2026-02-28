Aktuelle Seite: Home > Sport > Skispringerin Eder in Hinzenbach nur von Prevc geschlagen
Samstag, 28. Februar 2026 | 17:26 Uhr
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Weltcup-Dominatorin Nika Prevc hat das erste von zwei Weltcup-Skispringen in Hinzenbach knapp gewonnen. Am Samstag hielt die Slowenin auf der Normalschanze in Oberösterreich bei frühlingshaften Bedingungen die rot-weiß-rote Top-Adlerin Lisa Eder um drei bzw. Anna Odine Ström aus Norwegen um 20,3 Punkte auf Distanz und baute mit dem 14. Saisonsieg ihre Gesamtführung weiter aus. Lokalmatadorin Julia Mühlbacher landete als zweitbeste ÖSV-Springerin auf Rang zwölf (-39,1).

Acht Bewerbe vor Schluss hat Prevc 566 Punkte Vorsprung auf die Japanerin Nozomi Maruyama, die am Samstag über Platz 13 nicht hinauskam. Eder, die zum zehnten Mal in dieser Saison auf dem Stockerl landete, fehlen als Gesamtdritter 823 Zähler auf Prevc. Auch wenn die Salzburgerin durchaus zufrieden resümierte, klang doch auch etwas Enttäuschung über den knapp verpassten zweiten Saisonsieg durch. “Es waren zwei brave Sprünge, nicht die Ausreißer nach oben”, meinte die 24-Jährige. Ihr Motto für Sonntag (15.20 Uhr): “Locker bleiben und Spaß haben.”

