Aktuelle Seite: Home > Sport > Skispringerin Eder in Ljubno erneut Zweite hinter Prevc
Lisa Eder zum dritten Mal en suite Zweite

Skispringerin Eder in Ljubno erneut Zweite hinter Prevc

Samstag, 10. Januar 2026 | 15:26 Uhr
Lisa Eder zum dritten Mal en suite Zweite
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Lisa Eder hat am Samstag beim Weltcup der Skispringerinnen zum dritten Mal in Folge Platz zwei belegt. Die 24-jährige Salzburgerin unterlag auf der Normalschanze in Ljubno wie zuletzt zweimal in Villach nur der aktuellen Dominatorin Nika Prevc. Die Slowenin feierte auf ihrer Heimschanze ihren schon 30. Weltcupsieg und dies klar 24,2 Punkte vor Eder. Dritte wurde die Deutsche Selina Freitag unmittelbar vor Julia Mühlbacher mit deren bester Saisonplatzierung.

Mühlbacher verpasste vor bei Frauenbewerben selten großer Kulisse mit rund 10.000 Zusehern das zweite Weltcuppodest ihrer Karriere nur um 2,8 Zähler. Mit Meghann Wadsak und Hannah Wiegele holten zwei weitere ÖSV-Athletinnen mit den Rängen 26 und 28 ebenfalls Weltcupzähler.

Eder nun Gesamt-Dritte im Weltcup

“Der erste Sprung war nicht ganz so cool, dafür bin ich noch recht weit gekommen. Der zweite war nicht ganz getroffen, ein bisschen zu früh auf der Kante, aber bei einem zweiten Platz darf man sich nicht aufregen”, sagte Eder. Zur aktuellen Stockerlserie meinte sie trocken: “Schon gut, aber ich möchte, dass meine Sprünge gut sind.” Als Belohnung für den Hattrick auf Platz zwei rückte Eder in der Gesamtwertung auf Platz drei vor. Allerdings fehlen in Ljubno die Japanerinnen und ein Großteil der Norwegerinnen.

Auch Mühlbacher klagte etwas darüber, im zweiten Durchgang die Kante nicht ganz getroffen zu haben. “Ich bin heute als Vierte vorbeigeschrammt, das macht Lust auf mehr”, erklärte die Oberösterreicherin, die sich über die vielen Fans freute. “Wir Damen haben das echt nicht oft, dass wir quasi ein volles Haus haben. Das ist für uns ein Zeichen, dass wir einen guten Job machen.” Für sie sei es “ein ganz neues Gefühl, unten echte Stimmung” zu erleben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Kommentare
45
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
39
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
38
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Kommentare
35
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft
Kommentare
29
Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 