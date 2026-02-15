Aktuelle Seite: Home > Sport > Skispringerinnen verpassen Großschanzen-Medaille: Eder 7.
Lisa Eder im olympischen Großschanzen-Einsatz

Skispringerinnen verpassen Großschanzen-Medaille: Eder 7.

Sonntag, 15. Februar 2026 | 21:02 Uhr
Lisa Eder im olympischen Großschanzen-Einsatz
APA/APA/EXPA/ JFK/EXPA/ JFK
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Skispringerinnen haben bei der Olympia-Premiere für die Frauen auf der Großschanze eine Medaille verpasst. Teamleaderin Lisa Eder landete als beste Österreicherin am Sonntag in Predazzo auf Platz sieben. Normalschanzen-Siegerin Anna Odine Ström führte auf der Großschanze einen norwegischen Doppelsieg vor Eirin Maria Kvandal an. Bronze ging an die Slowenin Nika Prevc.

Die Erwartungen des in einem Umbruch befindlichen Springerinnen-Teams waren bereits im Vorfeld bescheiden gewesen. Zweitbeste ÖOC-Athletin wurde die etatmäßige Nordische Kombiniererin Lisa Hirner (18.), Julia Mühlbacher wurde 22., Meghann Wadsak 38. Der neue Super-Team-Bewerb der Männer bleibt am Montag die letzte Chance für die Springer-Sparte, um im sechsten Bewerb in Italien doch noch die erste Medaille zu holen.

Eder hatte nach ihrem vierten Platz von der Normalschanze von großer Nervosität erzählt. Vom weniger geliebten großen Bakken musste die Salzburgerin zunächst mit Rückenwind und einer Anlaufverlängerung umgehen. Mit einem 125,5-m-Sprung und deutlich weniger Windpunkten verabschiedete sie sich als Halbzeit-15. bereits aus dem Medaillenrennen. In der Entscheidung der besten 30 setzte Eder auf der 141-m-Schanze bei 132 m auf und verbesserte sich mit guten Noten noch um acht Plätze.

Keine Österreicher-Schanze

“Die Anlage ist brutal hart zu knacken. Ganz Österreich tut sich schwer”, sagte Eder, die wie ihre Kollegen in Predazzo vom ersten Sprung an nicht reingefunden hatte. Dass ihr zum Abschluss ein guter Satz auskam, “wird mich vielleicht meine ganze Karriere beschäftigen”, sagte Eder im ORF. “Irgendwie tut der zweite Sprung gut, aber irgendwie regt es mich auch auf.” Ihr bleibe “eine Blechmedaille” von Olympia, sagte Eder. “Schlechte Erfahrungen sind auch gute Erfahrungen.”

Hirner, die im turbulenten ersten Durchgang früh an der Reihe war, fand sich bei einer norwegischen Vierfach-Führung zur Halbzeit überraschend auf Platz 18 wieder. Sie bestätigte ihre Leistung im zweiten Durchgang. “Ich hatte richtig schöne zwei Wochen und habe einen coolen Sprung zum Abschluss gezeigt.” Die hoch ambitionierte Mühlbacher haderte mit ihrer Olympia-Premiere. “Logisch ist es nicht das, was ich drauf habe oder zeigen wollte. Es war von Anfang an der Hund drin – schaut aus, als wäre es nicht unser Pflaster da”, sagte die 21-Jährige.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Kommentare
35
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
29
“Niemandsland” mitten in Bozen
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Kommentare
27
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
27
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
22
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Anzeigen
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
DJ & Band Edition
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 