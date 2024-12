Skiwelt blickt nach Italien

Von: ka

Wolkenstein/Alta Badia – Das letzte Wochenende vor Weihnachten stellte für den italienischen Wintersportverband – FISI einen ganz besonderen Höhepunkt dar. Gleich vier Heim-Ski-Weltcuprennen standen auf dem Programm – auf das Speed-Wochenende in Gröden folgten die technischen Bewerbe in Alta Badia. Die Spezialbier-Brauerei FORST überquert dabei mit den besten Skifahrern der Welt die Ziellinie.

Was für einmalige Gänsehautmomente der Sport an diesem Wochenende erneut zu bieten hatte! Ein begeistertes Publikum jubelte im Zielraum der Saslong dem italienischen Super-G-Sieger Mattia Casse bei seinem ersten Weltcupsieg zu, als er in der FORST-Startnummer mit nur einem Hundertstel Vorsprung die Bestzeit in den Schnee zog. Tags darauf gewann der Schweizer Marco Odermatt die Abfahrt in Gröden.

Spannend ging es auch auf der Gran Risa im Nachbartal Alta Badia zu – bei einem der anspruchsvollsten Riesenslaloms im Weltcup. Mit am Start bei den Weltcuprennen auf italienischem Territorium stand auch in diesem Jahr die Spezialbier-Brauerei FORST mit Startnummern im FORST-Look.

Seit Jahren unterstützt die Spezialbier-Brauerei FORST den italienischen Wintersportverband FISI sowie die lokalen Organisatoren im Grödner- und Gadertal. „Diese langjährigen Partnerschaften verbinden Tradition und Territorium mit der Welt des Sports, sind außergewöhnlich und vereinen die Ideale, auf die die Spezialbier-Brauerei FORST großen Wert legt. Es ist immer wieder ein beeindruckendes sportliches Ereignis mit Gänsehautmomenten und äußerst packend dies live miterleben zu dürfen“, so Cellina von Mannstein, der Spezialbier-Brauerei FORST.

Der Skisport stand am vergangenen Wochenende in Italien im Mittelpunkt – von Genuss begleitet und ausgezeichnet abgerundet wurden die vier Ski-Weltcuprennen mit dem offiziellen Bier des Skisports, dem von Natur aus sportlichen FORST 0,0%.