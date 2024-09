Slopestyle-Finale in Cardrona abgesagt – Gasser somit Fünfte

Von: apa

Das Wetter hat es mit dem Weltcup-Auftakt der Snowboarder in Neuseeland nicht gut gemeint. Nach mehreren Verschiebungen konnte das Slopestyle-Finale der Frauen und Männer in Cardrona aufgrund der schlechten Bedingungen auch am Montag (Ortszeit) nicht ausgetragen werden. Damit sind die Ergebnisse der Qualifikation vom Samstag zugleich die Endresultate. Für ÖSV-Star Anna Gasser bedeutet dies Rang fünf, Jugend-Olympiasiegerin Hanna Karrer wird als 16. gewertet.

Bei den Männern war Clemens Millauer als 46. in der Qualifikation hängen geblieben.