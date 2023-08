Soling Alpencup am Reschensee ein voller Erfolg

Graun – Ein tolles Segelsport-Ereignis ist am Wochenende mit dem vierten Soling-Alpencup am Reschensee über die Bühne gegangen. Acht Wettfahrten konnten ausgetragen werden, vier am Samstag bei einer Windstärke von acht bis zwölf Knoten und vier Wettfahrten am Sonntag bei einer Windstärke von 15 Knoten.

Neun Teams waren am Start. Fünf Soling-Boote stellte der veranstaltende Segelverein Reschensee. Gesamtsieger wurde mit zehn Punkten das österreichische Team von Christian Spiessberger vor dem Team des früheren Soling-Weltmeisters Roman Koch (13 Punkte) und jenem von Heino Schuckmann (17 Punkte), beide aus Deutschland.

Das Team von Christian Spiessberger hat fünf der acht Wettfahrten gewonnen, das Team Roman Koch zwei Wettfahrten und das Team Heino Schuckmann eine Wettfahrt.

Am Samstag war das Team von Arnold Josef Ortler (Skipper) und Edith Stecher Ortler mit zwei vierten Plätzen das beste Vinschger Tram.

Am Sonntag trumpfte das Team von Harald Weisenhorn (Skipper), Hubert Gunsch und Vereinspräsident René Schöpf groß auf und erreichte zweimal Platz fünf und einmal Platz vier. Als Fünfter war es zum Schluss das bestplatzierte Team des Veranstalters.

Endstand nach acht Wettfahrten: 1. Team Christian Spiessberger (Skipper), Max Reisinger, Karl Boucek (Österreich) 10 Punkte; 2. Team Roman Koch (Skipper), Marco de Amicis, Alberto de Amicis (Deutschland/Italien) 13 Punkte; 3. Team Heino Schuckmann (Skipper), Markus Stallhofer, Tobias Hanke (Deutschland) 17; 4. Team Henry Thomas (Skipper), Peter Siegel, Xaver Seidl (USA) 31; 5. Team Harald Weisenhorn (Skipper), Hubert Gunsch, Renè Schöpf 38; 6 Team Arnold Josef Ortler (Skipper), Edith Stecher-Ortler 42; 7. Team Michael Piesch (Skipper), Rita Theiner, Ingrid Piesch 48; 8. Team Christoph Koch (Skipper), Jiosef Koch, Jakob Koch 51; 9. Team Andreas Lechthaler (Skipper), Lukas Gerstl, Jürgen Wallnöfer (alle 5 Teams Segelverein Reschensee) 52.