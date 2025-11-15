Souveräne Shiffrin-Führung im Levi-Slalom

Von: apa

Skistar Mikaela Shiffrin hat schon im ersten Durchgang der Slalom-Weltcupsaison klargemacht, dass sie sich die kleine Kristallkugel zurückholen will. Die US-Amerikanerin liegt am Samstag zur Halbzeit in Levi 1,08 Sek. vor der für Albanien startenden Lara Colturi und 1,49 vor der Deutschen Lena Dürr. Beste Österreicherin ist Katharina Huber als Neunte (+2,01) unmittelbar vor Lisa Hörhager (+2,10). Der zweite Lauf ist für 13:00 Uhr MEZ (live ORF 1) angesetzt.

Außerhalb der Top Ten landeten aus dem ÖSV-Team u.a. Katharina Liensberger (+2,16), Katharina Truppe (+2,49) und Katharina Gallhuber (+2,74).