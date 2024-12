Souveräner 3:0-Pokalerfolg bei Isera

Von: ka

Isera/Bozen – Die FCS Women siegen in der Coppa Italia Serie C mit 3:0 (2:0) bei Isera. Die Weißroten gehen in Minute 41 durch Vuerich in Führung, sie schaltet im Getümmel im Anschluss an einen Peer-Freistoß am schnellsten. Noch vor der Halbzeitpause können die Gäste in Person von Peer nachlegen: sie wird in der Box der Gastgeber von den Beinen geholt und verwandelt den fälligen Elfmeter zum 2:0 (45.). In der Schlussphase markiert Fischer nach Zuspiel von Prearo den 3:0-Endstand (90.).

COPPA ITALIA SERIE C – DAMEN:

US ISERA – FCS WOMEN 0:3 (0:2)

US ISERA: Dal Fiume, Lucin, Bonella, Comandella, Sartori (62. Atzeni), Righi, M. Pace (84. Moggiol), I. Pace (90. Kertusha), Bertè, Bertamini (46. Bonella), Antolini

Auf der Ersatzbank: Manica, Sade, Donati, Callegari, Parisi, Greguoldo

Trainer: Itali Battisti

FCS WOMEN: Holzer, Bauer, Vuerich, Oberhuber (67. Ruaben), Maloku, Kiem, Markart (76. Bielak), Santin (72. Prearo), Peer (84. Tschöll), Stockner (64. Fischer), Huber

Auf der Ersatzbank: Graus

Trainer: Marco Longo

SCHIEDSRICHTER: Denise Perenzoni (Rovereto)

TORE: 0:1 Vuerich (41.), 0:2 Peer (Foulelfmeter, 45.), 0:3 Fischer (90.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (USI) Lucin, Bertamini / (FCSW) Prearo

Rote Karte – Bertè (Betreuerstab USI)