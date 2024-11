Souveräner 4:0-Heimerfolg über Pro Vercelli

Von: ka

Eppan/Runng – Im Rahmen des 8. Spieltags holen die Jungs von Mister Abbate ihren vierten Sieg: Zu Hause im FCS Center gibt es einen runden 4:0-Sieg über Pro Vercelli.

Vierter Saisonsieg für die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol im Rahmen von Matchday 8 der nationalen Primavera 2-Meisterschaft: die Jungs unter der Leitung von Mister Matteo Abbate schlagen im heimischen FCS Center Pro Vercelli souverän mit 4:0 (1:0). Durch den runden Heimerfolg ist die bisherige Bilanz der Weißroten somit wieder ausgeglichen: den nun vier Siegen stehen ebenso viele Niederlagen gegenüber – eine Tatsache, die einen sicheren Mittelfeldplatz bedeutet. Gegen die Piemontesi eröffnet Ndongue nach ausgeglichenem Beginn in Minute 18 den Torreigen. Mit der Führung im Rücken erhöhen die Weißroten den Druck und erspielen sich eine ganze Reihe an Torchancen, die nach dem Seitenwechsel in die Treffer von Ndongue (66.), Ceschini (78.) und Fiorini (87.) münden.

FC SÜDTIROL – PRO VERCELLI 4:0 (1:0)

FC SÜDTIROL: Arlanch, Halili (46. Testa), Rottensteiner, Vallana, Sabatini, Fois (84. Perin), Gamper (46. Bahaj), Brik, Ndongue, Padovani (58. Fiorini), Hofer (70. Ceschini)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Borgognoni, Capacci, Paternoster, Fugaro, Mahlknecht, Castellacci

Trainer: Matteo Abbate

PRO VERCELLI: Colla, Ricotti, Ronchi, Crepaldi, De Crescenzo, Cirillo (87. Cirigliano), Coda (67. Caselli), Burruano (67. Armocida), Caporale (46. Sow), Ierino, Foti (81. Fofana)

Auf der Ersatzbank: Rosin, Bordoni, Iuliano, Iaria, Bagarotti, Jarre, Gaglioti

Trainer: Clay Franca Carlos

SCHIEDSRICHTER: Anna Frazza (Schio) | A. Cassano (Saronno) & D. I. Lo Calio (Seregno)

TORE: 1:0 & 2:0 Ndongue (18., 66.), 3:0 Ceschini (78.), 4:0 Fiorini (87.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Sabatini (18.), Vallana (59.), Fiorini (75.) / (PV) Ricotti (75.), Ierino (88.)