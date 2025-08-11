Aktuelle Seite: Home > Sport > Spaniens Fußball-Frauen nicht mehr unter Teamchefin Tomé
Tomé verlor zuletzt mit den Spanierinnen das EM-Finale in Basel

Spaniens Fußball-Frauen nicht mehr unter Teamchefin Tomé

Montag, 11. August 2025 | 15:59 Uhr
Tomé verlor zuletzt mit den Spanierinnen das EM-Finale in Basel
APA/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON
Von: APA/dpa

Nur wenige Wochen nach der Fußball-Europameisterschaft der Frauen hat sich der spanische Fußballverband von Teamchefin Montserrat Tomé getrennt. Der mit 31. August auslaufende Vertrag werde nicht verlängert, teilte der Verband nach einer Vorstandssitzung am Montag mit. Nachfolgerin wird die bisherige U23-Nationaltrainerin Sonia Bermúdez. Tomé führte Spanien zuletzt bei der EM in der Schweiz bis ins Finale. Dort unterlag “La Roja” jedoch England im Elfmeterschießen.

Den WM-Triumph 2023 in Australien hatte Tomé noch als Assistentin des umstrittenen und danach entlassenen Jorge Vilda erlebt. Anschließend wurde sie Cheftrainerin, verpasste aber eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Frankreich, als die Spanierinnen im Bronze-Spiel dem deutschen Team unterlagen. Im vergangenen Jahr triumphierte Spanien unter Tomé in der Nations League.

Schon während der EM hatte es aufgrund des auslaufenden Vertrags Spekulationen um die Zukunft von Tomé gegeben. Die EM-Finalniederlage gegen England dürfte der 43-Jährigen dann den Job gekostet haben.

