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Jannik Sinner hatte den Ball dann doch etwas besser am Schläger

Spaniens Jungstar Jodar verlangt Sinner in Madrid einiges ab

Mittwoch, 29. April 2026 | 20:15 Uhr
Jannik Sinner hatte den Ball dann doch etwas besser am Schläger
APA/APA/AFP/OSCAR DEL POZO
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Von: APA/dpa

Spaniens starker Tennis-Teenager Rafael Jodar hat dem Weltranglistenersten Jannik Sinner auf dem Weg ins Halbfinale des Masters-1000-Tennisturniers in Madrid einiges abverlangt. Der 19-Jährige lieferte dem 24-jährigen Italiener am Mittwoch einen starken Kampf – auch vor den Augen einiger Real-Madrid-Fußballstars wie Jude Bellingham oder Thibaut Courtois.

Letztlich setzte sich Sinner mit 6:2,7:6(0) in knapp zwei Stunden durch – es war sein 21. Sieg in Serie. Der unterlegene Jodar wurde mit großem Applaus auch von Bellingham und dessen Real-Kollegen verabschiedet. Im Halbfinale trifft Sinner auf den Franzosen Arthur Fils (Nr. 21) oder den Tschechen Jiri Lehecka (11). Die zweite Halbfinalpaarung wird am Donnerstag in den Partien Casper Ruud (NOR-12) gegen Alexander Blockx (BEL) und Flavio Cobolli (ITA-10) gegen Alexander Zverev (GER-2) ermittelt.

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