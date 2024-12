Spannender Jahresabschluss in der Alps Hockey League

Von: AP

Bozen – Das Jahr 2024 geht in der Alps Hockey League mit einer actiongeladenen Runde zu Ende. Im Mittelpunkt stehen gleich zwei Südtirol-Derbys, ein heißes Slowenien-Duell und weitere packende Begegnungen. Während der Kampf um die Playoff-Plätze in vollem Gange ist, stehen einige Teams unter Druck, das Jahr mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.

Derbyzeit in Südtirol: Rittner Buam gegen Unterland Cavaliers

Die Rittner Buam SkyAlps empfangen im letzten Spiel des Jahres die Hockey Unterland Cavaliers. Die bisherigen Saisonduelle waren Nervenschlachten, die jeweils mit 5:4/OT an Ritten gingen. Der Tabellendritte will nach dem Sieg in Gröden seine gute Form bestätigen. Für die Cavaliers, aktuell Tabellenneunter, gilt es nach der Niederlage gegen Sterzing, den Anschluss an die Top Ten nicht zu verlieren. Gelingt den Gästen die Revanche, oder verteidigt Ritten seine Derby-Vormachtstellung?

Slowenisches Derby: Celje fordert Jesenice heraus

Ein echter Kracher erwartet die Fans in Slowenien: Der Tabellenzehnte HK RST Pellet Celje empfängt den Spitzenreiter SIJ Acroni Jesenice. Während Jesenice mit sechs Siegen in Folge beeindruckt, steckt Celje in einer Krise und wartet seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Doch Achtung: In den bisherigen Saisonduellen hatte Celje die Oberhand und gewann beide Spiele. Kann der Underdog erneut überraschen, oder untermauert Jesenice seine Dominanz?

Tiroler Adler zu Gast in Meran

Der HC Meran/o Pircher trifft zu Hause auf den Tabellenvierten Adler Stadtwerke Kitzbühel. Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen die Südtiroler wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Kitzbühel hingegen sucht nach einem Auswärtscoup, nachdem man seit drei Spielen in der Fremde erfolglos ist. Das erste Saisonduell endete mit einem klaren 5:2-Erfolg für die Tiroler – gelingt Meran diesmal die Revanche?

Gröden und Sterzing: Konträre Formkurven im zweiten Südtirol-Derby

Im zweiten Südtirol-Derby des Tages empfängt Schlusslicht HC Gherdeina valgardena.it die formstarken Wipptal Broncos Weihenstephan. Während Gröden seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet, strotzen die Broncos nach drei Siegen in Folge vor Selbstvertrauen. Nach einem Sieg und einer Niederlage in den bisherigen Saisonduellen ist die Bilanz ausgeglichen. Können die „Wildpferde“ ihren Lauf fortsetzen, oder sorgt Gröden für eine Überraschung?

Cortina will gegen Bregenzerwald nachlegen

Der Tabellenfünfte S.G. Cortina Hafro trifft auf den Tabellenelften EC Bregenzerwald. Die Italiener wollen ihren Heimvorteil nutzen, um den Platz in den Top Fünf zu festigen. Bregenzerwald hingegen hofft auf einen Auswärtssieg, um sich aus der unteren Tabellenhälfte zu befreien. Im ersten Saisonduell setzte sich Cortina klar mit 6:3 durch – gelingt den Vorarlbergern diesmal die Revanche?

Eishockey-Highlight am Jahresende

Die letzte Runde des Jahres 2024 verspricht Spannung, Dramatik und hochklassige Spiele. Besonders die Derby-Fans in Südtirol und Slowenien dürfen sich auf packende Duelle freuen.

18:00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: BENVEGNU, MOSCHEN, Brondi, Weiss

19:00 Uhr: HK RST Pellet Celje – SIJ Acroni Jesenice

Referees: BULOVEC, HLAVATY, Legat, Telesklav

19:30 Uhr: HC Meran/o Pircher – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: LAZZERI, STEFENELLI, Abeltino, Rivis

20:30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: PIRAS, VIRTA, Fecchio, Grisenti

20:30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – EC Bregenzerwald

Referees: LEGA, PINIE, Cristeli, Cusin