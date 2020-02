Spannender Tag beim 37. Gsiesertal Lauf

Das 42 km langen CT Rennen beim 37. Gsiesertal Lauf war das meist erwartete Rennen des Tages. Lorenzo Busin und Mauro Brigadoi sind zusammen ins Ziel gekommen. Man dachte, dass Busin das Rennen gewonnen hatte, doch das Fotofinish zeigte, dass Mauro Brigadoi der Sieger war, der zum zweiten Mal auf die oberste Stufe des Podests beim Gsiesertal Lauf steigt. Bei den Damen triumphierte die Tschechin Klara Moravcova, während das 30 km lange CT Rennen wurde von Florian Cappello aus Bozen und Franziska Müller aus Deutschland gewonnen.

Die heutigen Rennen sind sehr spannend gewesen und morgen wird es wieder ein 30 km und ein 42 km langes Rennen, diesmal aber in freier Technik, geben. Heute sind die Athleten um 10.00 Uhr gestartet. Die Temperaturen waren knapp über Null und die Strecke war sehr schnell. Die Bedingungen waren perfekt sowohl für die Top-Athleten als auch für diejenigen, die zur Gruppe der Amateure gehören und den Gsiesertal Lauf lieben.

Sofort nach dem Start bildete sich eine Gruppe mit etwa zwanzig Athleten an der Spitze, darunter die Stärksten mit den Top Athleten der Teams SottoZero, Robinson Trentino und Futura und mit Giacomo Gabrielli von CS Esercito. Die „Hasen“ waren oft ganz vorne und gleich dahinter die Tagesfavoriten Brigadoi und Busin, mit ihnen auch diejenigen, die sich für die 30 km entschieden haben, nämlich Tanel und Cappello. Unter den „Hasen” war auch der Deutsche Max Olex und direkt hinter der Spitzengruppe Reinhard Kargruber. Nach dem langen Anstieg in Taisten lag Brigadoi vor allen anderen, gefolgt von Busin, Gabrielli, Ferrari, Cappello und Varesco.

Nach der Abfahrt von Taisten gab es den ersten „Sportful“ Sprint des Tages mit Giacomo Gabrielli vor Lorenzo Busin und einem unerwarteten Niklas Lieder. Dann war es ein spannendes Moment, als die Langläufer in St. Martin entscheiden mussten, ob sie nach 30 km das Rennen beenden oder mit dem härtesten Anstieg des Tages nach St. Magdalena weiterfahren und die 42 km zurücklegen wollten.

Der erste, der sich für die kurze Strecke entschied, war Florian Cappello (1.12,52). Zweiter Platz für Max Olex (GER), der um nur 2 Sekunden den Sieg verpasst hat. Matteo Tanel wurde Dritter und vervollständigte das Podest für Team Robinson Trentino. Etwa zehn Minuten vergingen, bis die erste Siegerin des kurzen Rennens ins Ziel kam. Franziska Müller gewann mit 1h23’43“ vor Tereza Hujerova (CZE), die 1’5″ später kam, und vor Jessica Dozler aus Deutschland, mit einem Abstand von 6′.

Das 42 km lange Rennen der Männer sah Busin und Brigadoi immer zusammen, gefolgt von Gabrielli, Varesco und Ferrari. Der zweite „Hotel Quelle” Sprint des Tages vor St. Magdalena wurde von Simone Varesco vor Brigadoi und Busin gewonnen. Nach dem Anstieg beschleunigte Brigadoi das Tempo, aber Busin war immer auf seinen Fersen und Gabrielli nur wenige Meter dahinter. Die beiden „Rivalen”, Brigadoi vom Team SottoZero und Busin vom Team Robinson Trentino, kamen in die letzte Kurve zusammen. Nur nach dem Fotofinish konnte man Brigadoi zum Sieger des Rennens erklären. Gabrielli war Dritter mit 37″ Abstand. Ein Podium ganz aus Val di Fiemme, mit Varesco und Ferrari knapp dahinter und dem Einheimischen Manuel Amhof auf Platz sechs (der Erste der Athleten aus Südtirol). Nur eine Hundertstel zwischen Brigadoi und Busin!

Die Tschechin Klara Moravcova hatte von den ersten Kilometern an gezeigt, was ihre Strategie sein würde: sofort voll Gas. Und so war es. Sie war immer in Führung und kam als Erste ins Ziel (2h4’25”). Die Finnin Terhi Pollari war Zweite mit 1’17” Abstand, während Chiara Caminada Dritte. Das war der erste Tag des Gsiesertal Laufs mit zwei italienischen Siegen bei den Herren und zwei ausländischen Siegen bei den Damen.

Morgen werden Cappello und Tanel auf der kurzen Strecke sicherlich versuchen, nochmals auf das Podest zu steigen. Antonella Confortola sollte sich für die lange Strecke entscheiden, Moravcova wird es wieder versuchen, eine Goldmedaille zu gewinnen. Das morgige Skating-Rennen gilt auch für die „Coppa Italia“, und so werden auch die Italiener Dietmar Nöckler, Zelger, Bertolina, Abram, Dellagiacoma, um nur einige zu nennen, und bei den Damen Corradini, Defrancesco, Di Centa, Monsorno und Pellegrini am Rennen teilnehmen. Start um 10.30 Uhr, live Übertragung auf Rai Sport von 11.30 bis 13 Uhr.

30 km CT – Herren

1. Cappello Florian Team Robinson Trentino 1:12.52,3; 2. Olex Max Adidas XCS Team 1:12.55,2; 3. Tanel Matteo Team Robinson Trentino 1:13.26,5; 4. Lorenzi Christian Sci club valle pesio 1:13.27,3; 4. Peshkov Iurii PeshSkiRow 1:13.27,3; 6. Schwingshackl Matthias Team Futura 1:14.55,4; 7. Schubert Felian D 1:15.00,1; 8. Sadurni Betriu Boix Sottozero Gold Team 1:15.04,2; 9. Cerutti Lorenzo Team Robinson Trentino 1:15.10,0; 10. Angerer Björn ASC Sesvenna 1:15.10,3

30 km CT – Damen

1. Müller Franziska SC Immenstadt /Team 1:23.43,5; 2. Hujerova Tereza Ski klub Jablonec 1:24.49,0; 3. Dotzler Jessica xc-ski.de A/N Skimar 1:29.57,4; 4. Gentile Marta Team Futura 1:30.46,3; 5. Tanner Petra Skimarathon Team Aus. 1:31.58,4; 6. Negrini Elisa ASC Sesvenna 1:32.10,5; 7. Hutter Sara I 1:32.10,8; 8. Maierhofer Magdalena SC Leogang Team Synnfjell 1:32.12,6; 9. Piller Caterina Team Robinson Trentino 1:32.25,2; 10. Dietze Alexandra Pulsschlag Neuhausen 1:34.16,7

42 km CT – Herren

1. Brigadoi Mauro Sottozero Gold Team 1:47.29,1; 2. Busin Lorenzo Team Robinson Trentino 1:47.29,2; 3. Gabrielli Giacomo GS Esercito 1:48.06,2; 4. Varesco Simone Sottozero Gold Team 1:49.55,6; 5. Ferrari Francesco Sottozero Gold Team 1:51.14,1; 6. Amhof Manuel Team Futura 1:52.25,8; 7. Mich Stefano Team Futura 1:55.58,5; 8. Ottilinger Patrick Team Tri Nordic Coac 1:56.11,9; 9. Kuchl Johannes Löffler Skadi Loppet. 1:56.22,0; 10. Defrancesco Mathias Sottozero Gold Team 1:56.40,5

42 km CT – Damen

1. Moravcova Klara Fischer Racing Team 2:04.25,7; 2. Pollari Terhi Skimarathon Team Aus. 2:05.43,3; 3. Caminada Chiara Team Robinson Trentino 2:13.59,0; 4. Patini Asia Società sportiva Fornese 2:20.59,6; 5. Forstner Renate SC AU 2:31.15,4; 6. Käfferlein Sarina TSV Stiefenhofen 2:36.12,8; 7. Schwerin Julia Maloja Glide to live 2:40.17,4; 8. Aarrestad Cathrine Bendz Lars Madland Reiser 2:42.42,7; 9. Perenzoni Elisa SottoZero Nordic Team 2:51.34,1; 10. Vasselai Barbara ASC Sarntal Langlauf 2:55.05,7