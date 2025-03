Spannendes Finale der VSS/Raiffeisen Winterlandescup-Serie in Sulden

Von: lup

Sulden – Strahlende Gesichter, mitreißende Rennen und ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion: Das große Finale der VSS/Raiffeisen Winterlandescup-Serie sorgte am heutigen Samstag für unvergessliche Momente. Über 50 Athletinnen und Athleten mit Beeinträchtigung stellten sich den Herausforderungen im Ski Alpin und Ski Nordisch – doch eines stand am Ende fest: Heute waren alle Sieger und Siegerinnen!

Das Event, das gleichzeitig als 37. Lebenshilfe-Landesmeisterschaft ausgetragen wurde, bot trotz tiefwinterlicher Bedingungen sportliche Höchstleistungen und pure Emotionen. Ob auf der anspruchsvollen Kanzel-Piste, wo sich die alpinen SkisportlerInnen im Riesentorlauf maßen, oder im Langlaufzentrum Sulden, wo in der klassischen Technik um Bestzeiten gekämpft wurde – alle Teilnehmenden zeigten beeindruckenden Einsatz und großen Kampfgeist.

Neben den Teams der Sport & Friends, der GSA Grole, der Lebenshilfe und des Sportclubs Meran waren auch TrainerInnen, Begleitpersonen und Familien mit vollem Enthusiasmus dabei. Besonders das fröhliche Gaudi-Rennen im Anschluss an die Wettkämpfe wurde zu einem Highlight des Tages und brachte alle auf die Piste – ein Moment voller Freude und Teamgeist.

„Es ist einfach unglaublich zu sehen, wie unsere Athletinnen und Athleten über sich hinauswachsen. Dieser Wettbewerb ist weit mehr als ein sportlicher Wettkampf – er ist ein Symbol für gelebte Inklusion und Gemeinschaft“, freute sich Martha Stocker, Präsidentin von Special Olympics Südtirol.

Großer Dank gebührt den zahlreichen HelferInnen, die das Event möglich machten. „Ohne das unermüdliche Engagement von Trainern, Betreuern und Freiwilligen wäre so ein Ereignis nicht denkbar. Ein besonderes Dankeschön geht an Roland Schroffenegger und dem gesamten Lebenshilfe-Team für die perfekte Organisation sowie an Matthias Haller und Karl Hofer für die enorme Unterstützung bei den Ski Alpin-Rennen“, betonte der glückliche VSS-Referent, Markus Kompatscher.

Die VSS/Raiffeisen Winterlandescup-Serie war auch in diesem Jahr mehr als nur eine Wettkampfserie – sie war ein verbindendes Erlebnis für Sportler und Sportlerinnen aus ganz Südtirol. Ein Finale, das einmal mehr gezeigt hat: Gewinnen ist nicht nur eine Frage der Platzierung, sondern vor allem des Miteinanders.