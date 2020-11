Sparkasse Challenger Val Gardena: Karatsev letzter Viertelfinalist

Am Freitag gegen Gaio

St. Ulrich – Die Hoffnungen auf einen Turniersieg der Azzurri ruhen beim Sparkasse Challenger Val Gardena SüdƟrol in diesem Jahr auf Federico Gaio.

Der 28- Jährige steht als einziger Spieler aus Italien beim Turnier in St. Ulrich im Viertelfinale. Morgen triŏ er im zweiten Match nach 11 Uhr auf den an Nummer 3 gesetzten Russen Aslan Karatsev, die Nummer 111 der Welt. Karatsev hat heute Nachmittag als letzter Spieler das Viertelfinale erreicht und seinen Landsmann und Lucky Loser Evegni Karlovskiy nach einem harten Fight mit 7:5, 6:4 besiegt. Die beiden schenken sich nichts. Karlovskiy musste sich am Ende darüber ärgern, dass er nur 2 seiner 9 Breakbälle genutzt hatte. Wesentlich besser machte es Karatsev, der 4 von 5 Breakchancen verwerten konnte.

Nur 55 Minuten benötigte heute der Tscheche Tomas Machac, um die Nummer 8 Martn Klizan aus der Slowakei mit 6:4, 6:2 aus dem Turnier zu werfen. Im zweiten Durchgang machte Machac aus dem 0:1 ein 5:1 und holte sich dabei 18 Punkte in Folge. Er trifft morgen im letzten Viertelfinalspiel auf den an Nummer 2 gesetzten Weißrussen Ilya Ivashka. Das Programm wird um 11 Uhr mit dem Spiel Alexandre Muller gegen Illya Marchenko eröffnet. Im dritten Match auf dem Center Court stehen sich die Nummer 5 Antoine Hoang aus Frankreich und der Deutsche Julian Lenz gegenüber. Vier der acht Gesetzten sind im Turnier noch dabei.