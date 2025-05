Speerwerferin Hudson in Diamond League Zehnte

Von: apa

Speerwerferin Victoria Hudson ist in der Diamond League mit einem zehnten Platz wenig berauschend in die Saison gestartet. Die mit Rückenproblemen kämpfende Europameisterin kam am Samstag in Shaoxing-Keqiao (China) auf 55,88 m. “Ich habe alles probiert, mehr war heute leider nicht möglich”, sagte Hudson. Der Sieg im zehnköpfigen Teilnehmerinnenfeld ging mit 64,90 m an die Griechin Elina Tzengko.

Die ehemalige Europameisterin setzte sich vor der Chinesin Dai Qianqian (64,38) und der Olympia-Zweiten Jo-Ane van Dyk (RSA/62,53) durch. Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Diamond-League-Titelverteidigerin Haruka Kitaguchi (JPN) wurde mit 60,88 m Vierte. Die nächste Station der Diamenten-Liga für die Speerwerferinnen ist am 25. Mai Rabat.

Stabhochspringer Armand Duplantis wollte seinen Weltrekord von 6,27 m verbessern, scheiterte aber drei Mal bei 6,28 m. Der Schwede gewann mit 6,11 m aber trotzdem souverän.