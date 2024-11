Spektakel in Girlan: TC Rungg fordert Sassuolos Startruppe heraus

Von: mk

Girlan – Die Tennisbühne am Runggweg bebt. Der Countdown läuft. Am Sonntag ab 10.00 Uhr steht TC Rungg Yogurteria vor einem Showdown, der alles entscheidet. Im Heimspiel gegen den mächtigen Sporting Club Sassuolo geht es um Ruhm, um Playoffs, um den Einzug in die besten Vier Italiens. Ein Punkt, drei Siege – das würde Alexander Weis und Maxi Figl und seinem Team reichen. Doch der Gegner? Sassuolo steht mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg ist Pflicht. Der Druck? Enorm. Die Stars aus Modena müssen liefern.

„Sassuolo? Das ist eine Startruppe! Daniel Masur, Marco Cecchinato, Benoit Paire – alles Topspieler“, sagt Coach Manuel Gasbarri. Selbstbewusst, aber realistisch. „Wir müssen leider schon die ganze Saison auf Stefano Napolitano verzichten. Am Sonntag wird es vor allem auf unsere einheimischen Spieler ankommen. Doch wir haben die besten Doppelformationen der Liga.“

Das Hinspiel? Ein kleines Wunder. Rungg siegte 5:1 – auswärts! Gegen eine Mannschaft voller Weltklasse. Vier Top-100-Spieler stehen im Kader von Sassuolo. Stars wie Masur und Paire könnten im Gepäck sein. Wer genau die Reise nach Südtirol antritt? Das bleibt das große Geheimnis. Ein besser gehütetes Mysterium gibt es wohl nur im Rezept von Coca-Cola. Doch eines scheint sicher: Ein Top-100-Spieler wird am Runggweg auflaufen. Die Spannung steigt.

Rungg ist in Topform. Federico Gaio – „Fede“ – hat bisher eine makellose Saison bei Rungg hingelegt. Zehn Spiele, zehn Siege. Ob Einzel oder Doppel, Gaio hat noch keinen Punkt abgegeben. Legionär Michael Geerts? Gerade erst hat er den M25-ITF-Titel in Frankreich geholt und ist heiß auf den nächsten Sieg. Mit dem Argentinier Santiago Rodriguez Taverna (ATP #226) hat Rungg zudem noch einen Sandplatzwühler im Kader, der jeden Zentimeter des Platzes bearbeitet, als wäre er ein Schatzgräber auf Goldsuche. Wer am Sonntag tatsächlich für den besten Verein Südtirols auflaufen wird, das ist auch hier ein gut gehütetes Geheimnis. Ein besser gehüteter Plan als die Wachablöse am Buckingham Palace! Und das Doppel? Rungg ist eine Festung. Neun Siege in zehn Partien, einzig gegen TC Pariolis Ausnahme-Ass Flavio Cobolli gab es eine knappe Niederlage.

Die Frage bleibt: Mit welchem Staraufgebot wird Sassuolo anreisen? Die Nerven kribbeln, das Adrenalin steigt. Rungg ist bereit für das Spektakel des Jahres.